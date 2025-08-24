Gabi Torje vrea ca FCSB să se califice în Europa League. Ce spune de Dinamo: „Putea să aibă mult mai multe puncte”. Video

Gabi Torje a revenit . Fostul căpitan al lui Dinamo le ține pumnii celor de la FCSB la partida retur cu Aberdeen. Cum vede începutul de sezon al „câinilor”.

Gabi Torje le ține pumnii celor de la FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

Gabi Torje s-a bucurat că a putut participa la evenimentul organizat de Marian Aliuță: „E frumos că ne întâlnim la astfel de meciuri cu foști colegi, adversari, însă importantă este cauza pentru care am venit aici pentru că au nevoie copiii de așa ceva. M-ar bucura enorm ca unul din acești copii să ajungă fotbalist.

Suntem niște sportivi care am făcut asta toată viața și fotbalul nu se uită. Mi-e dor de fotbal și joc de drag de fiecare dată. S-a văzut și la ceilalți, mai ales la Giani Kiriță care s-a și lovit puțin”.

Fostul internațional român îi pune în gardă pe cei de la FCSB și Universitatea Craiova, mai ales că fotbalul românesc nu trece prin cea mai bună perioadă: „E clar că nu mai suntem cu fotbalul la nivelul la care eram acum 10 ani în cupele europene și că avem probleme. Avem două echipe care pleacă favorite în retur și au șanse de calificare, însă trebuie să joace 90 de minute la capacitate maximă și să fie foarte concentrați”.

Torje nici măcar nu vrea să își imagineze ce e în sufletul jucătorilor de la CFR Cluj : „Sunt probleme care vin din trecut, nu sunt de ieri de azi și trebuie rezolvate cumva. E nevoie să o facem cât mai repede pentru că e rușinos din punctul meu de vedere să pierdem cu 2-7. N-am pierdut niciodat așa și nici nu pot să îmi imaginez. Sigur e greu”.

A savurat la maxim victoria lui Dinamo împotriva celor de la FCSB: „Va lupta pentru cupele europene”

Dinamo a învins-o pe FCSB după 4 ani, iar Gabi Torje s-a bucurat enorm: „O victorie așteptată de foarte mult timp, mai ales de suporterii dinamoviști. Dinamo eu cred că putea să aibă mult mai multe puncte în momentul de față pentru că a evoluat foarte bine.

Deocamdată e acolo unde și-a propus, aproape de play-off și sper că la finalul sezonului va lupta pentru cupele europene”, a mai spus dinamovistul.