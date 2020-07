Gabriel Bădălău și Claudia Pătrășcanu au ajuns la tribunal! Ce decizie au luat judecătorii cu privire la custodia copiilor

După nenumărate certuri și scandaluri demne de telenovelele mexicane, Gabriel Bădălău și Claudia Pătrășcanu au ajuns la tribunal pentru a pune capăt mariajului și a cădea de acord asupra custodiei celor doi băieți pe care îi au împreună.

Înainte de a intra în sala de judecată, cântăreața cunoscută în special pentru perioada în care a activat în trupa Exotic alături de Andreea Bănică și Julia Chelaru și-a exprimat convingerea că aceștia vor rămâne în grija sa.

Mai mult ca sigur, femeia a solicitat partajul bunurilor comune provenite în timpul căsătoriei, dar și ca fiul senatorului PSD Nicolae Bădălău să plătească pensie alimentară. În urmă cu un an, Claudia Pătrășcanu a șocat opinia publică dezvăluind abuzurile la care a fost supusă pe toată durata căsniciei, dar și faptul că se teme pentru viața sa.

Fiul lui Nicolae Bădălău a divorțat de soție. Copiii rămân în grija Claudiei Pătrășcanu

„Am venit pentru un divorț și pentru copiii noștri. Mi-e teamă doar de Dumnezeu. Depinde ce vor considera domnii judecători.

Am venit și cu martori, cu mama, care a stat lângă noi și m-a ajutat în creșterea copiilor. Copiii sunt cu mine și vor rămâne cu mine”, a declarat artista pentru Antena Stars înainte de a intra în sala de judecată.

Gestul care a provocat ruptura definitivă. S-a întâmplat chiar în noaptea de Anul Nou

„Ce se poate întâmpla? Să nu mai fiu în viaţă şi să nu se ştie ce s-a întâmplat cu mine şi în ce fel, pentru că soţul meu, încă îi spun soţ că încă nu am divorţat, tot timpul mă ameninţa cu cuvinte jignitoare pe care nu pot să le reproduc pe tv.

Mă ameninţa că mă va declara nebună, că-mi va lua copiii şi multe, multe ameninţări pe care, probabil va exista un moment în care voi arăta acele ameninţări”, spunea Claudia Pătrășcanu în urmă cu un an, când a anunțat că divorțează de Gabriel Bădălău.

Dincolo de viața extrem de dură pe care a fost nevoită să o ducă alături de tatăl copiilor săi, cel mai dureros a fost gestul din noaptea de Revelion, când bărbatul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care aceasta avea fața acoperită de un emoticon.

„Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, văzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?

În 2019, chiar în ziua de 31, mi s-a pus o bulină pe față…..cineva în care am crezut, pe care l-am iubit și pe care l-am respectat, a făcut acest lucru fără să se gândească, că mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor așeza, rana se va vindeca.

Cele făcute se vor ierta, dar niciodată nu se vor uita! Sunt recunoscătoare pentru tot, inima mi-e curățată de resentimente, aștept cu nerăbdare anul ce vine, sunt pregătită pentru un 2020 de vis și nu voi mai permite nimănui sa râdă de ceea ce sunt și însemn eu! Iertați, iubiti și acceptați tot ce vă oferă viața, cu bune sau rele! Vă transmit toate gândurile bune și un an de vis!”, a mai spus Claudia Pătrășcanu la acea vreme.