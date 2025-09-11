cu trei titluri de campion în palmares, a fost internat de urgență la spital după ce a suferit un infarct. Spre bucuria tuturor, acesta se află în momentul de față internat la Spitalul Nr.1 din Craiova și se află în afara oricărui pericol.

Gabriel Boldici a transmis un mesaj de pe patul de spital

Fostul mare portar al Universității Craiova a oferit câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK chiar de pe patul de spital. Acesta a fost extrem de deschis și a părut că se simte, într-adevăr, mult mai bine.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut o arteră înfundată, iar apoi am intrat în sala de operații. Acum totul este bine. Sunt verificat constant de domnul doctor, sunt supravegheat bine și sper să-mi revin cât mai repede posibil. S-a întâmplat ieri, când am ajuns la un magazin de lângă propria locuință. Nu m-am simțit bine, dar totul a fost bine până am ajuns acasă. S-a întâmplat și pe fondul unor mici supărări, dacă pot spune așa, dar mă bucur că am trecut cu bine și peste acest hop. Primesc foarte multe mesaje și telefoane de la prieteni, colegi și chiar oameni oarecare. Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru că îmi sunt alături“, a declarat Gabriel Boldici, pentru FANATIK.

Universitatea Craiova, mesaj de susținere pentru Gabriel Boldici

Universitatea Craiova i-a trimis un mesaj de sprijin în spațiul public lui Gabriel Boldici. Clubul din Bănie a confirmat că fostul mare portar al alb-albaștrilor este în afara oricărui pericol, așa cum .

„Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, și îi transmite multă putere și sănătate în aceste momente. Fostul portar al Științei a trecut printr-un episod delicat, suferind un infarct. Însă, din fericire, se află acum în afara oricărui pericol. Îi dorim o recuperare cât mai rapidă și îl așteptăm alături de noi pe stadion!”, a transmis Universitatea Craiova pe căile oficiale de comunicare.

Cine este Gabriel Boldici și ce înseamnă el pentru Universitatea Craiova

Gabi Boldici este un fost portar ce a evoluat pentru Universitatea la toate categoriile de vârstă, de la copii și juniori până la seniori. El a debutat la echipa mare a Craiovei la 19 ani și s-a retras în 1993 tot din tabăra oltenilor.

Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular al Craiovei Maxima a fost una dintre cele mai mari din fotbalul românesc. Alături de „Leii din Bănie”, Boldici a devenit campionul țării în 1980, 1981 și 1991. După retragere, el a activat ca antrenor secund sau antrenor cu portarii la Universitatea Craiova, Steaua și echipa națională a României.