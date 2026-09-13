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Momente de panică la FC Argeș – FC Botoșani! Fostul fotbalist din Serie A a fost dus la spital după o ciocnire cu un coleg: primele detalii despre starea sa

Accidentare horror în meciul FC Argeș - FC Botoșani! Fotbalistul a fost dus direct la spital după ce s-a ciocnit violent cu un coechipier: în ce stare se află
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2026 | 17:45
Momente de panica la FC Arges FC Botosani Fostul fotbalist din Serie A a fost dus la spital dupa o ciocnire cu un coleg primele detalii despre starea sa
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Momente de panică la FC Argeș - FC Botoșani! Fostul fotbalist din Serie A a fost dus la spital. Foto: colaj Fanatik
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Gabriel Charpentier (27 de ani) a jucat doar 16 minute în meciul FC Argeș – FC Botoșani, disputat duminică după-amiază la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Atunci, atacantul congolez al piteștenilor s-a ciocnit violent de coechipierul Dorinel Oancea la nivelul capului și nu a mai putut continua partida.

Accidentare horror în meciul FC Argeș – FC Botoșani

El a acuzat bineînțeles dureri destul de mari, dar și o stare de amețeală, motiv pentru care a fost transportat direct la spital pentru mai multe investigații. Antrenorul Bogdan Andone l-a înlocuit cu Silviu Balaure. Charpentier, vizibil afectat de acea lovitură și pesemne comoționat, a avut nevoie de ajutor din partea a doi oameni din staff-ul medical de la FC Argeș pentru a ieși de pe teren.

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Ulterior, a fost urcat în ambulanță și a fost transportat la spital. Acolo, a fost cusut după ce s-a constatat că s-a ales cu capul spart, mai exact cu o plagă destul de adâncă, de aproximativ trei centimetri, informează gsp.ro. Din fericire, atacantul se află în afara oricărui pericol real în acest moment.

Gabriel Charpentier a fost dus direct la spital

Chiar și în aceste condiții, pentru ca orice temere să fie eliminată definitiv, conform sursei citate, urmează ca Charpentier să fie supus în cursul zilei de luni unui test de tip CT. Gabriel Charpentier reprezintă fără îndoială cel mai de răsunet transfer făcut de FC Argeș în această vară și chiar o mutare foarte importantă în contextul general din SuperLiga.

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Accidentare Gabriel Charpentier FC Argeș FC Botoșani
Momentul accidentării lui Gabriel Charpentier. Foto: captură Digi Sport

 

El a fost adus din Polonia, de la Cracovia, din postura de jucător liber de contract, după ce anterior evoluase în Italia, inclusiv în Serie A, pentru echipe precum Parma și Genoa. De asemenea, de-a lungul carierei sale de până acum, fotbalistul congolez care deține și cetățenia franceză a mai jucat și pentru Frosinone, Ascoli, Reggina sau Avellino. Charpentier a fost crescut de Nantes și a mai bifat la un moment dat și o experiență în Letonia, la Spartaks Jurmala.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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