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Gabriel Charpentier (27 de ani) a jucat doar 16 minute în , disputat duminică după-amiază la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Atunci, atacantul congolez al piteștenilor s-a ciocnit violent de coechipierul Dorinel Oancea la nivelul capului și nu a mai putut continua partida.

Accidentare horror în meciul FC Argeș – FC Botoșani

El a acuzat bineînțeles dureri destul de mari, dar și o stare de amețeală, motiv pentru care a fost transportat direct la spital pentru mai multe investigații. l-a înlocuit cu Silviu Balaure. Charpentier, vizibil afectat de acea lovitură și pesemne comoționat, a avut nevoie de ajutor din partea a doi oameni din staff-ul medical de la FC Argeș pentru a ieși de pe teren.

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Ulterior, a fost urcat în ambulanță și a fost transportat la spital. Acolo, a fost cusut după ce s-a constatat că s-a ales cu capul spart, mai exact cu o plagă destul de adâncă, de aproximativ trei centimetri, informează Din fericire, atacantul se află în afara oricărui pericol real în acest moment.

Gabriel Charpentier a fost dus direct la spital

Chiar și în aceste condiții, pentru ca orice temere să fie eliminată definitiv, conform sursei citate, urmează ca Charpentier să fie supus în cursul zilei de luni unui test de tip CT. Gabriel Charpentier reprezintă fără îndoială cel mai de răsunet transfer făcut de FC Argeș în această vară și chiar o mutare foarte importantă în contextul general din SuperLiga.

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El a fost adus din Polonia, de la Cracovia, din postura de jucător liber de contract, după ce anterior evoluase în Italia, inclusiv în Serie A, pentru echipe precum Parma și Genoa. De asemenea, de-a lungul carierei sale de până acum, fotbalistul congolez care deține și cetățenia franceză a mai jucat și pentru Frosinone, Ascoli, Reggina sau Avellino. Charpentier a fost crescut de Nantes și a mai bifat la un moment dat și o experiență în Letonia, la Spartaks Jurmala.