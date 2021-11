Gabriel Cotabiță, prima apariție după ieșirea din spital. Cum arată în prezent cântărețul

Renumitul artist a apărut pentru prima oară pe micile ecrane după ce a ajuns la spital la finalul anului trecut. Ulterior, cântărețul s-a internat din nou cu o altă problemă de sănătate.

Vedeta în vârstă de 66 de ani a ajuns de mai multe ori pe mâna cadrelor medicale, infirmând zvonurile potrivit cărora ar fi suferit un atac cerebral.

Gabriel Cotabiță susține că a fost vorba de cu totul altceva, care în cele din urmă s-a rezolvat fără a fi supus unei intervenții chirurgicale.

Gabriel Cotabiță, adevărul despre problemele de sănătate. Cum arată artistul acum

Artistul arată foarte bine având în vedere problemele prin care a trecut în ultimele luni, precizând că nimic nu avea să prevestească suferința sa.

Starea de sănătate i s-a îmbunătățit foarte mult și este gata să se dedice pasiunii sale, muzica. Vedeta vrea să se bucure de viață din plin de acum înainte.

Anul acesta (n.r. – 2021) a fost unul destul de nefast pentru mine. Am petrecut Revelionul în spital, cu COVID-19, iar când mi-am revenit, au apărut problemele cu tiroida.

Au zis ei (n.r. – sursele apropiate medicilor/presa) că este atac cerebral, dar nu a fost. Pentru că dacă era atac cerebral, nu mai eram aici.

Problema cu tiroida s-a tratat, nu m-am operat. Dar nimic nu prevestise această problemă, de aceea nimeni nu a știut ce mi se întâmplă”, a spus Gabriel Cotabiță în emisiunea , de la Pro TV.

Gabriel Cotabiță, viață pusă în pericol și în anul 2015

Cântărețul îi mulțumește Divinității pentru lucrurile bune din prezent, mai ales că în trecut a fost la un pas să-și piardă viața din cauza unui stop cardio-respirator.

Se întâmpla în anul 2015, perioadă în care Gabriel Cotabiță a trecut prin clipe neplăcute. Din păcate, la momentul respectiv a intrat în comă, în prezent fiind complet schimbat.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o.

Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, a mai adăugat artistul în show-ul moderat de Cătălin Măruță.