Gabriel Coveșeanu, despre filmările de la Cursa Iubirii: ”Despărțirea a fost oarecum mai ușoară”

Renumitul actor cunoscut de public drept Cove a discutat despre filmările de la . Vedeta a recunoscut că despărțirea de cei dragi a fost oarecum mai ușoară. Cum a reușit artistul să facă acest pas major.

Gabriel Coveșeanu, detalii despre aventura din emisiunea Cursa Iubirii, de la Prima TV. Cum a fost separarea de familie

Gabriel Coveșeanu a dat un interviu unde a venit cu detalii despre aventura din emisiunea Cursa Iubirii, de la Prima TV. Moderatorul a explicat cum a fost de familia sa alături de care s-a bucurat de o vacanță inedită înainte de începerea filmărilor.

Timp de două săptămâni a avut parte de timp liber de calitate, plimbări prin orașe pitorești și momente speciale cu soția și cu cei doi băieți. Sejurul din străinătate l-a ajutat să facă mai ușor tranziția de la cei dragi la serviciu.

„Greu, greu. Avantajul a fost că înainte de a pleca, (noi am plecat la începutul lunii august), în iulie am fost împreună cu familia mai bine de 2 săptămâni, în vacanță și atunci, cum să spun eu… despărțirea a fost să zicem oarecum mai ușoară.

Că de-abia ne întorsesem din vacanță și eu am dispărut așa din peisaj. Dar nu a fost ușor, dar ok, am acceptat situația și am trecut peste”, a declarat Gabriel Coveșeanu pentru .

La întoarcerea acasă, după o lună de filmări, i-a luat în brațe pe toți și a stat la povești cu copiii. Băieții s-au dovedit foarte curioși și au vrut să știe pe unde s-a plimbat vedeta de la Prima TV cu caravana emisiunii.

Gabriel Coveșeanu, între carieră și viața de familie

„Am tot vorbit pe parcurs, adică le spuneam sunt în Suceava, sunt în Maramureș, vorbeam. Cel mic mă mai suna pe video”, a mai spus Gabriel Coveșeanu, pentru aceeași sursă. Prezentatorul consideră că iubirea e cel mai frumos sentiment din lume.

Cunoscutul manager al Teatrului Ion Creangă este conștient că dragostea necesită efort, dar și renunțare la propria persoană în favoarea celuilalt. Vedeta susține că uneori când găsim dragostea nu e așa cum ne-a imaginat sau ne-am dorit.

În altă ordine de idei, actorul spune că își împarte timpul foarte bine și este o persoană foarte organizată. Gabriel Coveșeanu este vedetă de televiziune, apare pe scenă și conduce o instituție de teatru din București.