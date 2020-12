Gabriel Debeljuh confirmă Fanatik: „Da, am întrebat cine e antrenor. Nu mai știam nimic”

Atacantul lui CFR Cluj, Gabriel Debeljuh, a fost aproape de o tragedie în meciul pe care ardelenii l-au pierdut cu 1-2 pe terenul lui Young Boys Berna. FANATIK a prezentat în exclusivitate momentele grele prin care a trecut croatul.

Gabriel Debeljuh a fost lovit cu genunchiul în cap de către un adversar în ultimele minute ale partidei din Europa League și a suferit o comoție cerebrală. Se întâmpla chiar după ce croatul marca golul clujenilor.

La ceva mai bine de o săptămână după eveniment, Debeljuh a povestit ce a trăit la Berna și a confirmat informațiile oferite de FANATIK. El nu mai știa unde se află și nici cine e antrenorul echipei, întrebându-li colegii de Dan Petrescu!

Gabriel Debeljuh confirmă Fanatik după accidentarea din Elveția: „Am întrebat cine e antrenor”

Accidentarea lui Gabriel Debeljuh a fost una care a șocat staff-ul ardelenilor. Atacantul croat a fost transportat de urgență la spital, însă și-a revenit foarte repede și chiar a putut să intre pe teren mult mai devreme decât s-ar fi așteptat. Cu toate acestea, panica a fost foarte mare în Elveția, mai ales că Debeljuh nu mai știa nimic din întâmplările recente!

Croatul uitase complet, din cauza loviturii, că antrenorul lui CFR Cluj a devenit Edward Iordănescu, cel care l-a înlocuit pe Dan Petrescu. Croatul a povestit că l-a întrebat pe medic de Dan Petrescu, iar acesta l-a anunțat că „Bursucul” nu mai e antrenor la CFR. De asemenea, Debeljuh spune că în momentele de după lovitură nu mai știa că a reușit să înscrie cu Young Boys.

„Din păcate nu îmi amintesc. M-am trezit la spital. Am marcat și primul gol în Europa League și nu pot să-mi amintesc senzația. Este chiar incredbil. Nu știam unde sunt, mi-am pierdut cunoștința total. A fost o lovitură incredibilă.

Mai erau două minute până la final, am înțeles, a fost o minge înaltă și m-a lovit. Am stat 3 zile în casă, nu vedeam bine, nu puteam să mă uit la televizor pentru că aveam o durere de cap. A trebuit să dorm, să mă odihnesc. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine.

Da (râde). Am spus: „Unde e Petrescu?”. Chiar atunci, pe teren. „Știi cine e antrenor?”, m-a întrebat. Și nu știam. „E Iordănescu, nu e Petrescu. Ai dat gol!”, mi-a spus. „Am dat gol?”, am întrebat eu. Nu știam unde sunt. Nu știam nimic. Nimic. Am mers la spital și eu m-am trezit în spital. Nu dormeam, eram treaz, dar mi-am pierdut cunoștința și îmi amintesc doar că m-am trezit acolo. Doctorul mi-a spus că este normal să nu-ți amintești cam ce s-a întâmplat o oră, oră și jumătate înainte și după lovitură.”, a spus Debeljuh pentru Prosport.

Croatul a vorbit despre starea de spirit de la CFR Cluj: „Am fost căzuți psihic”

Plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj a fost o decizie destul de controversată luată de conducerea campioanei. Neluțu Varga a decis să îl înlocuiască pe „Bursuc” cu Edward Iordănescu, iar Debeljuh crede că lucrurile au evoluat bine pentru ardeleni. Cu toate acestea, croatul susține că relația jucătorilor cu fostul antrenor a fost una foarte bună.

„Cu Mister (n.r. Dan Petrescu) era totul bine. Nu era o problemă. Am avut și meciuri cu multe ratări, iar adversarii au avut un șut și au marcat. Nu a fost greșeala lui Mister. Sunt mici detalii însă, care fac diferența. Echipa nu a fost bine, mental. Au lipsit mulți jucători, Vinicius, Burcă, Deac… Iar când lipsesc mulți jucători se vede și la antrenament. Suntem 20 de jucători de câmp care pot juca oricând și aici se face diferența la CFR. Știi că dacă nu joci bine, la meciul următor nu mai joci. Atunci eram 12-13 jucători și nivelul de la antrenamente era altul.

S-a văzut experiența și forța mentală (n.r. la meciurile cu FCSB și Dinamo), pentru că a fost dificil după ce s-a întâmplat în Elveția. Dar ce putem face? Toți știm că meritam să ne calificăm, dar arbitrul a luat acea decizie. Avem însă o echipă cu experiență și jucătorii știu să gestioneze astfel de momente. CFR este ca Juve în Italia. Când este mentalitate puternică, 80-90 la sută jocul este câștigat. Așa se câștigă aceste meciuri. În acești ani de când CFR câștigă campionatul s-a format o mentalitate puternică”, a mai spus Debeljuh.