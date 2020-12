Gabriel Dorobanțu, infectat cu coronavirus. Mesajul transmis după 12 zile de spitalizare

Gabriel Dorobanțu (67 de ani), interpretul renumit pentru piesa „Hai, vino iar în gara noastră mică”, a fost infectat cu noul tip de coronavirus, solistul fiind internat în spital timp de mai multe zile. Artistul a stat într-o unitate medicală 12 zile, unde a luptat pentru viața sa.

Interpretul de muzică ușoară a ținut să le mulțumească celor care i-au salvat viața, semn că nu a suferit de o formă ușoară a virusului din China. Tratamentul, dar și omenia cadrelor medicale l-au ajutat pe cântăreț să revină acasă, la persoanele dragi.

Mai mult decât atât, Gabriel Dorobanțu are numai cuvinte de laudă la adresa managerului spitalului în care a fost internat, în momentul de față starea sa de sănătate fiind una mult mai bună. Solistul și-a revenit complet și a revenit acasă, alături de mama sa, care are 83 de ani.

Gabriel Dorobanțu a avut coronavirus. Cui îi mulțumește artistul pentru recuperarea sa

„Pe acești oameni și încă alții, care m-au salvat, nu-i cunosc. Le știu numele: Mia, Luminița, Alexandra, Bogdan, Alex, Rebeca, Lidia, Dana.

Le sunt recunoscător, le mulțumesc, iar ei știu că viața mea a depins de ei. Medicația, omenia și interesul cadrelor medicale de a-și face datoria, mi-au dat posibilitatea să mă recuperez după 12 zile de spitalizare.

Vă îmbrățișez, îngeri păzitori! Toată aprecierea domnului Zanfir, managerul spitalului”, a scris Gabriel Dorobanțu pe pagina sa de Facebook, în dreptul unei imagini în care apar câteva cadre medicale în combinezoane speciale pentru lupta împotriva COVID-19.

Artistul de muzică ușoară a fost internat într-o unitate medicală din Băicoi, județul Prahova, zonă unde s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani. Solistul locuiește într-o zonă de munte, cu aer curat, având o locuință în comuna Cornu.

Gabriel Dorobanțu și-a vândut apartamentul de la București s-a mutat pe Valea Prahovei. Vedeta trăiește de aproximativ 18 ani la munte, acolo unde se bucură de aer proaspăt în fiecare zi.

„Faptul că am plecat de vreo 18 ani din București înseamnă mare lucru. Eu nu m-am retras din activitate așa cum credeți voi și cum spuneți voi mereu, eu am plecat din București pentru că am vrut să respir aer curat și atâta tot”, spunea solistul acum ceva timp, potrivit spynews.ro.

