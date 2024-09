”Gabriel este distrus. Mama lui plânge”. Moartea violentă a soției finalistului de la Puterea Dragostei a șocat-o și pe fosta iubită. Exclusiv

Daiana Marcu, partenera lui Gabriel în a doua ediție a show-ului Puterea Dragostei de la Kanal D, a vorbit pentru FANATIK despre tragedia pe care o trăiește fostul finalist. Ana Maria, soția concurentului, ar fi fost găsită moartă într-un imobil din Olanda, poliția suspectând că este vorba despre o crimă. Potrivit unor informații încă neconfirmate, cadavrul ar fi fost găsit mutilat.

Daiana Marcu, partenera lui Gabriel la Puterea Dragostei

În acest timp, Gabriel Vasiliu de la Puterea Dragostei . În mai 2024, tânărul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de persoane. El mai avea o condamnare anterioară pentru deținere de droguri.

Daiana Marcu și Gabriel Vasiliu au format un cuplu la a doua ediție a show-ului matrimonial Puterea Dragostei. La scurt timp după finală, ei și-au anunțat despărțirea prin intermediul rețelelor sociale. Motivul vehiculat de presa mondenă ar fi fost legat de gelozie.

Contactată de FANATIK, Daiana Marcu spune că a mai păstrat legătura cu Gabriel de la Puterea Dragostei și că a fost șocată de informația referitoare la . Ea susține că Gabriel i-a lăsat o impresie bună în perioada în care a format cu el un cuplu, la Puterea Dragostei.

Daiana: ”Gabi a iubit-o foarte mult”

“Gabriel era un băiat foarte bun, cu mult bun simț. Noi am avut mai mult o relație de prietenie în timpul emisiunii de la Kanal D. Am mai vorbit o perioadă după ce am ieșit de la Puterea Dragostei.

Am rămas șocată când am auzit de acest deces. Nu o ştiam personal pe soția lui, însă ce s-a întâmplat este înfiorător. Astăzi, am luat legătura cu mama lui și am aflat că el este arestat. Familia lui Gabriel nu știe detalii despre moartea soției acestuia. Doar că a decedat și nimic mai mult, momentan.

Nu am idee dacă ei au mai păstrat legătura după separare. Mă refer aici la condamnarea lui. Nu mi-a zis nimic. Mama lui plângea. Nu este ușor. Gabi este distrus și el. A iubit-o foarte mult. El și-a dorit acestă familie. Îi transmit condoleanțe și să fie puternic! Apropiații lui cu siguranță îi vor fi alături și îl vor susține”, a declarat Daiana Marcu, partenera lui Gabriel de la Puterea Dragostei, pentru FANATIK.

Soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei, găsită moartă în Olanda

Ana Maria Vasiliu, soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei, ar fi fost găsită moartă în Olanda, pe data de 8 septembrie. Evenimentul a fost relatat de presa din această țară, care însă nu a publicat numele victimei. Din informațiile publicate pe pagina de Instagram , cadavrul femeii ar fi fost găsit în casa unui cetățean britanic, acesta fiind și principalul suspect al poliției.

Surse din poliție au declarat în presa din Olanda că zona în care locuia Ana Maria Vasiliu era ”frecventată” de jefuitori, deci nu ar fi exclus ca persoana care ar fi fost ucisă să fie chiar un tâlhar. În ziua în care a fost găsit cadavrul Anei Maria, polițiștii au raportat că o altă femeie a fost jefuită în plină stradă de două persoane aflate pe bicicletă.