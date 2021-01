Gabriel Fulga, „certificatul de naștere” al unui potențial star?! „A ales FCSB în dauna Craiovei!” Exclusiv

În partida FCSB – FC Voluntari s-ar putea să se fi scris „certificatul de naștere” al unui potențial star, fiind vorba de Gabriel Fulga, un puști de doar 16 ani. FANATIK îți prezintă povestea sa, cu declarații în exclusivitate de la tatăl său și fostul său antrenor. Ambii au dezvăluit că tânărul jucător a ales FCSB în dauna Universității Craiova.

Astfel, Fulga devine un nou jucător care alege să meargă la marea rivală a oltenilor. FANATIK a prezentat în exclusivitate și înformația conform căreia fotbalistul debutat de Anton Petrea a mers în cantonamentul din Antalya cu o procură, el fiind minor.

După victoria cu Voluntari, FCSB continuă să fie în fruntea campionatului. „Roș-albaștrii” așteaptă și un pas greșit făcut de urmăritoarele CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Minutul 83 al jocului de pe „Arena Națională” dintre FCSB și FC Voluntari a reprezentat debutul pe prima scenă a fotbalului românesc a lui Gabriel Mirel Fulga, un tânăr fotbalist de doar 16 ani. Născut în Orșova, Fulga a început fotbalul în localitatea natală, dar a fost remarcat repede de cluburile din Drobeta Turnu-Severin: „A început fotbalul la Orșova, la domnul Relu Zamfiroiu. Se ocupa de niște copii din oraș, iar după aceea a fost chemat la Severin, la Luceafărul. A mers la Sports Kids, iar de acolo a fost remarcat de cei de la Pro Junior Craiova,” a declarat tatăl fotbalistului, Mihăiță Cristian Fulga, pentru FANATIK.

Acesta a dezvăluit că fiul său ar fi putut fi jucătorul Universității Craiova, dar la fel ca Octavian Popescu, acesta a fost scăpat printre degete de oficialii din Bănie: „Cei de la Universitatea Craiova l-au vrut. M-am întâlnit cu domnii Dragoș Stăvaru (N.r. managerul Centrului de copii și juniori ai U Craiova) și Ovidiu Costeșin (N.r. managerul executiv al U Craiova) pentru el, dar copilul a ales FCSB, iar noi am ținut cont de părerea lui, cu toate că pentru noi era mai aproape Craiova, noi fiind din Orșova.

El a mers două săptămâni în probe acolo, i-a plăcut și a vrut să rămână la FCSB. Bineînțeles, cei de la Craiova au intrat pe fir, dar ce să vă spun mai de atât, el a ales să joace la FCSB. A fost o hotărâre bună. Clubul l-a dorit prin vocea domnului Bogdan Costicea (N.r. șeful departamentului de scouting al FCSB), el a insistat. Cumva, el l-a descoperit. A vorbit cu cei de la Pro Junior. Când am purtat discuțiile cu Universitatea Craiova, chiar și oficialii din Bănie au zis că o să-l promoveze, dar el a ales FCSB.

A fost în curtea lor, dar nu se mai pune în discuție Craiova. I-a plăcut la FCSB, stă în academie, în bază. A făcut antrenamente și cu Craiova, dar nu a fost să fie. ”

Cristian Pițiche, fostul său tehnician de la Pro Junior Craiova, a prezentat situația transferului său la FCSB. Pițiche a declarat că și-ar fi dorit ca Fulga să joace pentru Știința din Bănie, doar că dorința jucătorului a fost de a merge la echipa lui Gigi Becali: „Un copil foarte talentat, foarte cuminte, dedicat fotbalului. Noi l-am de la Severin, el fiind Orșova. Are perspective foarte bune. De la noi a plecat la FCSB. Noi cu grupa de 2004 ne-am calificat mereu la turnee zonale.

Am avut mai multe meciuri în anul respectiv (N.r. 2019). El era dorit din iarnă, dar noi l-am dat vara, aveam nevoie de el. Am avut meciuri cu FCSB și așa l-au văzut. Am mai avut un jucător care a fost pe la ei, Alexandru Fueru, dar s-a întors.

L-am avut și la Universitatea Craiova. Eu sunt din Bănie și țin cu Craiova, vă dați seama. Am avut mai mulți jucători dați la ei. Pe Gabi Fulga l-am dus la antrenamentul lui Ionuț Stancu, la U19. Când Craiova a auzit că îl vrea FCSB, cei de acolo m-au contactat.

Le-am spus că fac tot posibilul să vină la Universitatea Craiova, dar nu depinde de mine. El și-a dorit la FCSB. Am vorbit cu Ionuț Stancu când a luat amploare totul, dar era prea târziu, el a vrut să joace la FCSB. S-a ținut cont de părerea copilului.”

„Craiova stă rău față de FCSB!” Cum a fost debutul lui Fulga la FCSB: „E un început pentru el”

Tehnicianul și președintele de la Pro Junior Craiova a continuat și a spus că infrastructura sportivă a Craiovei nici nu se compară cu ce deține în acest moment FCSB: „Când a mers acolo a jucat la U19 și nu la grupa lui de 2004. A jucat la grupe mai mari, fiind foarte bine dezvoltat. Pe mine m-a surprins debutul că are 16 ani și a jucat într-o etapă de primă ligă. Calități are, vă spun. Nu e nimic surprinzător. Sper să-l folosească, să aibă grijă de el. Eu zic că e un număr nouă, iar în doi ani poate juca meci de meci la Liga 1.

Un copil respectuos. A fost și la mine acasă, a dormit la mine. El fiind din Orșova, era la școală la Craiova. E pe drumul cel bun. Are o familie modestă, tatăl lui muncește foarte mult.

Mai sunt copii din Craiova la FCSB, cum e Ciuciulete, de la Dinamyk Craiova, jucător care a fost luat și în cantonament. Mai este și Robert Popescu. Mai au și un portar de la CSȘ Craiova. Dacă de aici nu ne înțelegem..Noi, ca centrul de copii și juniori din Craiova, stăm rău față de FCSB, nu ne putem compara cu ei. Au șase terenuri de antrenament,” a mai declarat Cristian Pițiche pentru FANATIK

Tatăl lui Gabriel a adăugat că debutul a fost unul plin de emoții pentru băiatul său: „E greu și pentru el la debut. Are și el emoțiile lui, sunt jucători cu renume la FCSB. E bine că la vârsta lui a debutat. Nu putem să îi cerem să facă ce fac alții, dar ușor, ușor, e bine că a intrat, are timp. El va decide ce va face în continuare, nu m-am opus niciodată la ce a vrut. E un început pentru el. FCSB promovează tineri, se vede cu ochiul liber”

1.85 în înălțime măsoară Gabriel Fulga, în vârstă de doar 16 ani

40 este numărul de pe tricoul lui Fulga

Gabriel Fulga se înscrie unei liste de jucători care au părăsit Bănia pentru a merge la FCSB. Mihai Rotaru, supărat că staff-ul Universității Craiova pierde jucători

Pentru Universitatea Craiova nu este un caz sigular pierderea unui jucător de perspectivă. Din păcate pentru olteni, Fulga se adaugă unei liste care mai conține nume ca Andrei Vlad sau Octavian Popescu, fotbaliști pe care Gigi Becali speră să ia mulți bani în viitor. Patronul Științei, Mihai Rotaru, spune că pierderea unor astfel de jucători este și din cauza staff-ului:

„Cu Popescu nu și-a făcut treaba staff-ul administrativ. Dacă Pițurcă nu ar fi venit la Craiova, Popescu nu ar fi ajuns niciodată la FCSB! Vina a fost a staff-ului că nu i-a prelungit contractul lui Octavian Popescu.

A fost împrumutat cu opțiune de cumpărare, dar ai mei colegi au omis să-i facă un contract dacă activam opțiunea. Nici cu Andrei Vlad nu s-a prescris, mai au mult de plată pentru ceea ce au făcut cu Andrei Vlad. În viziunea noastră nu s-a prescris, va plăti pâna la urmă,” a declarat Rotaru la Digisport.