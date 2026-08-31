Sport

O nouă bombă în mercato! Gabriel Martinelli pleacă de la Arsenal și semnează în Arabia Saudită. Sumă record obținută de „tunari”

Gabriel Martinelli pleacă de la Arsenal și va semna cu o echipă importantă din Arabia Saudită. Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla viitoarea destinație a brazilianului și câți bani vor primi londonezii.
Dragos Petrescu
31.08.2026 | 05:40
O noua bomba in mercato Gabriel Martinelli pleaca de la Arsenal si semneaza in Arabia Saudita Suma record obtinuta de tunari
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Al Hilal și Arsenal au bătut palma pentru transferul lui Gabriel Martinelli // FOTO: hepta.ro
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Gabriel Martinelli (25 de ani) pleacă de la Arsenal după șapte ani petrecuți pe Emirates! Fotbalistul brazilian va merge în Arabia Saudită, unde va semna cu vicecampioana Al Hilal, echipa pregătită de italianul Simone Inzaghi. Cele două cluburi au bătut palma pentru 70 de milioane de euro (sumă record pentru londonezi), conform informațiilor din presa britanică. Vezi pe site-ul FANATIK toate detaliile.

Al Hilal și Arsenal au bătut palma pentru transferul lui Gabriel Martinelli!

Cunoscutul jurnalist David Ornstein a scris în The Athletic despre această mutare, precizând că Al Hilal s-a înțeles cu Arsenal pentru transferul internaționalului brazilian. „Tunarii” vor încasa nu mai puțin de 60 de milioane de lire sterline (aproximativ 70 de milioane de euro), iar Martinelli va semna un contract pe patru sezoane cu gruparea din Riad.

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Astfel, Arsenal își va bate recordul pentru cel mai scump jucător vândut vreodată. În momentul de față, plecarea lui Alex Oxlade Chamberlain a fost cea mai profitabilă pentru londonezi, eveniment care s-a produs în 2017, atunci când atacantul englez a devenit jucătorul lui Liverpool pentru 35 de milioane de lire sterline (aproximativ 41 de milioane de euro). De asemenea, tot sursa citată a mai anunțat faptul că brazilianul va merge în Arabia Saudită în următoarele 24 de ore pentru a finaliza mutarea.

Gabriel Martinelli, campion în Premier League cu Arsenal

Martinelli a ajuns la Arsenal în 2019, de la clubul brazilian Ituano, iar de atunci și până în prezent, acesta a strâns nu mai puțin de 278 de meciuri pentru londonezi în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 62 de goluri și să ofere 36 de pase decisive. De asemenea, acesta și-a trecut în palmares și două trofee alături de „tunari”. Este vorba despre titlul în Premier League, câștigat la finele sezonului trecut, respectiv Supercupa Angliei (2023).

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Din 2022, brazilianul a devenit un membru important și al primei reprezentative „Selecao”, pentru care a evoluat până în momentul de față de 27 de ori, reușind să înscrie 5 goluri. El a fost prezent și la CM 2026, competiție la care Brazilia a fost eliminată prematur, în optimile de finală, după 1-2 cu Norvegia.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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