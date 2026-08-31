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Gabriel Martinelli (25 de ani) pleacă de la Arsenal după șapte ani petrecuți pe Emirates! Fotbalistul brazilian va merge în Arabia Saudită, unde va semna cu vicecampioana Al Hilal, echipa pregătită de italianul Simone Inzaghi. Cele două cluburi au bătut palma pentru 70 de milioane de euro (sumă record pentru londonezi), conform informațiilor din presa britanică. Vezi pe site-ul FANATIK toate detaliile.

Al Hilal și Arsenal au bătut palma pentru transferul lui Gabriel Martinelli!

Cunoscutul jurnalist despre această mutare, precizând că Al Hilal s-a înțeles cu Arsenal pentru transferul internaționalului brazilian. „Tunarii” vor încasa nu mai puțin de 60 de milioane de lire sterline (aproximativ 70 de milioane de euro), iar Martinelli va semna un contract pe patru sezoane cu gruparea din Riad.

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Astfel, Arsenal își va bate recordul pentru cel mai scump jucător vândut vreodată. În momentul de față, plecarea lui Alex Oxlade Chamberlain a fost cea mai profitabilă pentru londonezi, eveniment care s-a produs în 2017, atunci când atacantul englez a devenit jucătorul lui pentru 35 de milioane de lire sterline (aproximativ 41 de milioane de euro). De asemenea, tot sursa citată a mai anunțat faptul că brazilianul va merge în Arabia Saudită în următoarele 24 de ore pentru a finaliza mutarea.

Gabriel Martinelli, campion în Premier League cu Arsenal

Martinelli a ajuns la Arsenal în 2019, de la clubul brazilian Ituano, iar de atunci și până în prezent, acesta a strâns nu mai puțin de 278 de meciuri pentru londonezi în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 62 de goluri și să ofere 36 de pase decisive. De asemenea, acesta și-a trecut în palmares și două trofee alături de „tunari”. Este vorba despre titlul în , câștigat la finele sezonului trecut, respectiv Supercupa Angliei (2023).

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Din 2022, brazilianul a devenit un membru important și al primei reprezentative „Selecao”, pentru care a evoluat până în momentul de față de 27 de ori, reușind să înscrie 5 goluri. El a fost prezent și la CM 2026, competiție la care Brazilia a fost eliminată prematur, în optimile de finală, după 1-2 cu Norvegia.