Încă o dramă la Dinamo! Gabriel Moura ar putea pleca în Brazilia înainte de meciul cu CFR Cluj. Momente grele pentru fundașul dreapta. Exclusiv

Dinamo are o întreagă echipă indisponibilă înainte de ultimul meci din sezonul regular din Casa Pariurilor Liga 1, în deplasare cu CFR Cluj.

Dramă pentru Gabriel Moura! Jucătorul se gândește să plece în Brazilia după ce tatăl său a suferit un infarct

FANATIK a aflat în exclusivitate că Gabriel Moura trece prin clipe extrem de dificile și ar putea să nu fie în lot pentru meciul cu CFR Cluj.

Originar din Minas Geiras, fundașul dreapta venit de la Gaz Metan Mediaș tocmai a aflat că tatăl său a suferit un infarct.

Starea lui Moura Senior este una stabilă, iar jucătorul a reușit să vorbească la telefon cu tatăl său. Cu toate acestea, în cazul în care starea sa se va înrăutăți, Gabriel ar putea lua decizia să ceară învoire de la clubul Dinamo și să zboare de urgență în Brazilia.

Gabriel Torje tocmai și-a pierdut tatăl

Gabriel Torje și a fost extrem de afectat, ratând trei dintre meciurile lui Dinamo: cu FC Botoșani, Universitatea Craiova și UTA.

Torje a revenit pe gazon în repriza a doua a meciului cu Gaz Metan Mediaș când a reușit o dublă și i-a dedicat golurile tatălui său: „Ai fost persoana care m-a dus la fotbal prima oară care m-ai învățat sa alerg pe un teren de fotbal,care m-ai certat atunci cand a trebuit,care m-ai felicitat atunci când am meritat ai fost și vei rămâne veșnic in inima mea ! DRUM LIN TATA🖤🖤🙏🏻🙏🏻🙏🏻”.

Flavius Stoican prin care a trecut unul dintre căpitanii lui Dinamo: „Aveam de gând să facă parte din lotul nostru la meciul cu UTA Arad, doar că aseară, în discuția cu el, mi-a spus că nu doarme de trei nopți, iar din punct de vedere fizic nu este la capacitate maximă”, a declarat Flavius Stoican.

Flavius Stoican are probleme mari înainte de meciul cu CFR Cluj

Dinamo a reușit să recupereze doar doi jucători pentru partida din Gruia cu CFR Cluj. FANATIK a aflat că staff-ul medical al „câinilor” l-a pus pe picioare pe căpitanul Alexandru Răuță, dar și pe portarul Cristiano Figureido, care însă nu e recuperat 100%. Astfe, Flavius Stoican ar putea decide titularizarea lui Mihai Eșanu împotriva CFR-ului.

Din informațiile FANATIK, Mirko Ivanoski, , Antoni Ivanov și Răzvan Patriche nu vor fi în lot pentru această partidă. Pe lista accidentărilor se mai află Ricardo Grigore, Igor Jovanovic, Desire Azankpo și Andreas Mihaiu.

FANATIK a aflat că are în continuare dureri și mai are nevoie de 3-5 zile repaus. Nu va juca cu CFR Cluj pentru a nu risca o ruptură, în timp ce Cosmin Matei nu este încă refăcut și Stoican nu se va putea baza pe el.

Care e situația jucătorilor accidentați și de ce nu poate juca Jonathan Rodriguez

Colac peste pupăză, că Jonathan Rodriguez nu poate fi folosit de Flavius Stoican împotriva lui CFR Cluj, conform clauzei dintre cele două cluburi. Mijlocașul e împrumtat de ardeleni în „Groapă” până în vară.

are probleme la ligamentele genunchiului și nu are șanse să fie pe teren cu CFR Cluj, în timp ce Răzvan Patriche a efectuat un RMN și are șanse extrem de mici să fie în lot cu CFR Cluj, așa cum .

Accidentarea nu este una gravă, dar stoperul are o leziune la picior și niște lichid, iar doctorul Constantin Tiberiu Horcea va da verdictul final după ce va interpreta filmul de la RMN. Igor Jovanovic a suferit o ruptură și mai are și el nevoie de două-trei săptămâni pentru a reveni pe teren.