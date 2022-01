Gabriel Oprea respinge acuzațiile lui Marin Condescu: „Nu trebuie amestecate interesele personale ale unora cu bunul mers al echipei naționale!”

Fostul președinte al Pandurilor a pus tunurile pe Narcis Răducan și pe noul selecționer Edi Iordănescu. Condescu susține că fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, este vinovatul falimentului gorjenilor.

Gabriel Oprea se apără. Marin Condescu l-a acuzat a influențat politic numirea lui Edi Iordănescu la Pandurii Târgu Jiu

Marin Condescu a declarat că Edi Iordănescu a fost numit pe banca tehnică a Pandurilor, echipă pe care a antrenat-o în perioada 2014-2016, în urma influențelor lui Gabriel Oprea. Acesta din urmă era la acea vreme ministru de interne și avea o relație strâns de prietenia cu familia .

„În legătură cu articolele de presă care au preluat afirmaţiile făcute de domnul Marin Condescu la adresa mea şi a domnului Edward Iordănescu, fac următoarele precizări:

Afirmaţiile domnului Condescu nu au nicio legătură cu realitatea şi, ca atare, le resping.

Nu am decis sau influenţat numirea lui Edi Iordănescu în poziţia de antrenor la Pandurii Târgu-Jiu şi nici cu desemnarea sa ca selecţioner al naţionalei României nu am nicio legătură.

Între familia mea şi familia Iordănescu există o relaţie veche de prietenie, dar de aici şi până la afirmaţiile denigratoare ale domnului Condescu este cale lungă.

Este regretabil că, în anul 2022, un tânăr antrenor, cu o carieră frumoasă, care îşi pune toată experienţa şi tot sufletul în slujba echipei de fotbal a României, este jignit astfel.

Este regretabil, de asemenea, că cineva îşi permite să aducă, astăzi, un astfel de afront fotbalului românesc şi echipei naţionale de fotbal.

În final, consider că nu trebuie amestecate interesele personale ale unora sau altora cu bunul mers al echipei de fotbal a României. Naţionala României are nevoie de un selecţioner bun, aşa cum este Edward Iordănescu, are nevoie de un spirit şi un moral bun şi are nevoie de susţinerea noastră, a tuturor, pentru a face performanţă.

Să-i sprijinim, aşadar, pe fotbalişti şi pe antrenorul lor, cu toate forţele”, se arată în comunicatul emis de Gabriel Oprea.

Edi Iordănescu și Narcis Răducan, acuzați de Marin Condescu pentru dezastrul de la Tg. Jiu

Din afirmațiile fostului oficial al Pandurilor reiese că Narcis Răducan și pe Edi Iordănescu sunt vinovați pentru situația critică în care a ajuns fosta vicecampioană a României, Pandurii Tg. Jiu.

ite-ul gorjean a publicat o scrisoare în care Condescu îl acuză pe Gabriel Oprea, „ordonat” numirea lui Edi Iordănescu în funcţia de antrenor principal şi a lui Narcis Răducan, pe postul de preşedinte al clubului. Fostul oficial al gorjenilor a confirmat trimiterea scrisorii în exclusivitate pentru FANATIK.

„Să vă asumaţi public vinovăţia morală faţă de situaţia actuală a clubului aflat în insolvenţă, dar cu şanse mari de a-şi onora obligaţiile financiare faţă de jucătorii de fotbal profesionişti în perioada în care au activat (2015-2016) şi faţă de instituţiile statului (ANAF).

În toamna anului 2014, având funcţia de ministru de Interne, aţi convocat la o discuţie la Bucureşti pe Primarul Municipiului Târgu Jiu, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj şi Directorul General al Complexului Energetic Oltenia (CEO), în calitatea pe care o aveau de reprezentanţi AGA a Pandurii Târgu Jiu şi aţi ‘ordonat’ instalarea ca antrenor principal a domnului Iordănescu Edward Marius care să îl înlocuiască pe Petre Grigoraş fiindcă echipa de fotbal«nu mai avea rezultate ca pe timpul lui Condescu…’”, au fost câteva dintre acuzațiile lui Marin Condescu, la adresa lui Gabriel Oprea.