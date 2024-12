Gabriel Șerban, în finala MasterChef 2024. Ce vrea să facă cu banii de la Pro TV: “Sper să plâng când ridic trofeul”. Exclusiv

Gabriel Șerban se numără printre cei trei concurenți în finala MasterChef 2024. Tânărul are mari emoții și recunoaște că nu-și închipuia că poate avansa atât de mult în competiție. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se pregătesc de marea finală a show-ului culinar.

Într-un interviul pentru FANATIK, concurentul a mărturisit detalii din culise, dar a povestit și cum i-a fost drumul în competiție. Gabriel recunoaște că a plâns de nenumărate ori la probe, fie de bucurie, de oftică sau de supărare.

ADVERTISEMENT

Gabriel Șerban, în finala MasterChef 2024: “Pe mine mă interesează mai mult trofeu în momentul ăsta. N-am stat să mă gândesc la bani”

Gabriel Șerban are 33 de ani și este din București. El lucrează este șef de agenție la o bancă și muncește de 9 ani în acest domeniu. Îi place job-ul, însă dacă ar fi să renunțe la el, i-ar plăcea să-și deschidă un restaurant. E pasionat de gătit și urmărește emisiuni culinare.

În timpul liber, lui facă trasee montane și să vadă filme.

Gabriel Șerban nu este căsătorit, el are o relație de 10 ani, iar iubita lui i-a dăruit un băiețel.

ADVERTISEMENT

Gabi, felicitări, în primul rând, că ai ajuns până în acest punct, la MasterChef 2024. Te așteptai?

Nu mă așteptam, nu. Planul meu a fost așa făcut în babysteps. Am zis prima oară când m-am înscris, “Doamne ajută să iau șorțul, n-are cum să nu-l iau”, după care am zis “top 20, bă, dacă ajung în top 20, e deja wow”. Și de la top 20, top 10, de la top 10, top 5, după top 3 și acum Doamne Ajută să și câștig.

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi să câștigi 75.000 de euro ce faci cu ei?

Măi sincer, nu m-am gândit atât de mult la premiu cât m-am gândit la trofeu. Pe mine mă interesează mai mult trofeu în momentul ăsta. N-am stat să mă gândesc la bani și nici nu vreau să mă gândesc la asta. Parcă banii sunt doar un bonus al efortului depus, dar trofeul cred că valorează mai mult decât banii.

“Am lucrat destul de mult cu banii și cumva am ajuns să nici nu-i mai privesc ca pe ceva de valoare. Pur și simplu îi văd ca pe niște bancnote. Într-adevăr contează, dar cred că contează mai mult trofeul”

Adică n-ai niciun plan dacă te trezești cu banii ăștia în mână?

Dacă ar fi să câștig, mi-aș deschide un bistro categoric. Aș mai veni bineînțeles și cu surse proprii, că nu ajung, dar mi-aș deschide un bistro.

ADVERTISEMENT

Vezi banii diferit, să zicem, prin prisma meseriei? Că lucrezi la bancă, lucrezi cu mulți bani zilnic…

Da, posibil, să știi că da, prin prisma meserie. Am lucrat destul de mult cu banii, cel puțin când eram în zona de front office sau retail și cumva am ajuns să nici nu-i mai privesc ca pe ceva de valoare. Pur și simplu îi văd ca pe niște bancnote. Într-adevăr contează, dar cred că contează mai mult trofeul.

I-ai găsit un loc trofeului deja?

Da, la mine în birou, la muncă. Îl pun lângă diplomele de la Gala Campionilor. Acolo l-aș pune.

Ce zic colegii tăi când au văzut parcursul tău la MasterChef 2024?

Ce să zică colegii, nu se așteptau. Adică ei știau că am valențe, dar nimeni nu se aștepta cumva… Bine, nu le-am zis cât de departe am putut să ajung. Le-am spus doar că sunt destul de avansat, dar nu am putut să le zic că sunt în finală. Vor vedea ei. Cred că se bucură pentru mine.

Gabriel Șerban, în finala MasterChef 2024: “Am un coleg care deja m-a antamat pentru nunta de la anul”

Te-au pus să le gătești?

Îți dai seama. Acum toată lumea îmi cere de mâncare. Am un coleg care deja m-a antamat pentru nunta de la anul, a zis că măcar aperitivul să i-l fac.

Uite, cu participarea la MasterChef 2024 îți iei și alte joburi, de bucătar de evenimente.

Da, bine, asta o să fac benevol că ne cunoaștem de atâta timp.

Spune-mi, care din chefi e mai dur?

Cel mai dur, cel puțin cu mine, mi s-a părut Chef Scărlătescu. Cel mai maleabil cumva mi s-a părut Chef Bontea și parcă cel mai cu patos e Dumitrescu. Și înainte de emisiune mi se pare că mă potrivesc cel mai mult cu Florin. Îmi place la el că atunci când este să te laude, te laudă parcă așa din tot sufletul și când e să te critice, dă cu tine de tot pământul. E interesantă chimia dintre chefi.

Cum e Gina Pistol?

Gina e super mișto și super de treabă. Îmi place mult cum empatizează ea cu concurenții, pare foarte umană, foarte people friendly așa. Chiar așa am simțit-o.

Gabriel Șerban a ajuns în finala MasterChef 2024: “Vai de mine cât am plâns în emisiunea asta! Am zis că dacă nu intru în top 20 sunt cel mai mare prost în viață”

Peripeții la filmări ați avut? Ați dat foc la tigăi, v-ați tăiat, v-ați accidentat?

Nu eu. Dar . Rău de tot. Atunci a fost un moment cam nasol că noi eram și la un test sub presiune. L-am văzut pe jos, leșinase. A fost greu atunci.

Au venit medicii, acela a fost cel mai aiurea moment. Și a mai fost un moment greu pentru mine, cel puțin când am pierdut proba, când am fost căpitan de echipă la Constanța. Am pierdut o probă, cred că la 3 voturi diferență. Atunci m-am ofticat și eu rău de tot. Dar aia e.

Ai plâns în emisiunea asta, te-ai ofticat?

Vai de mine cât am plâns în emisiunea asta! N-aș fi crezut să plâng atât de mult. Am plâns, am plâns suficient de mult. Dar sper să mai plâng când ridic trofeu. O dată am plâns de fericire când am intrat în top 20, pentru că pusesem o presiune atât de mare asupra mea încât am zis că dacă nu intru în top 20 sunt cel mai mare prost în viață. Atunci m-am descărcat.

După aia am plâns iar când a ieșit Andreea Duță. Ea m-a chemat pe mine de sus de la balcon să o ajut în probă și cumva am luat asupra mea vina că a plecat ea. Deși na, nu neapărat a fost vina mea că eu doar m-am dus să o ajut și ce mi-a cerut aia i-am făcut. Cumva am simțit eu că sunt eu vinovat de plecarea ei. După aia am plâns când era să plec acasă, dar nu s-a deschis ușa… Am plâns de multe ori.

“Am zis că nu mă căsătoresc, că mi-e frică de divorț”

A fost o probă în care n-a plecat niciun concurent acasă și eu trebuia să plec atunci. Eram eu cu încă o colegă și n-am mai plecat. A zis că astăzi nu părăsește nimeni show-ul și am plâns. Atunci am plâns că n-am plecat acasă. Am plâns că au venit colegii de sus de la balcon și m-au ridicat în brațe. M-au aruncat pe sus de emoție, de cât se bucurau colegii că n-am plecat.

Ai plâns ceva la MasterChef 2024…

Da, o să zică lumea la TV că sunt mare plângăcios.

În viața personală cum ești?

Sunt bine, am un copil de 2 ani și câteva luni. E un Gabriel în miniatură, așa puțin mai blând, crețulin.

Soția gătește acasă sau doar tu?

Nu sunt căsătorit. Am zis că nu mă căsătoresc, că mi-e frică de divorț și e bine așa. Nu consider că mă leagă un act.

Nu gătește nimeni în afară de mine. Da, e greu să te bagi peste mine cumva. Știe că gătesc foarte bine.