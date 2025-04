Gabriel Simion l-a dat de gol pe Szabolcs Kovacs după FCSB – U Cluj 1-0: „Le-a zis colegilor că lui nu i se pare penalty, dar l-au chemat de la VAR!”

Universitatea Cluj . Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a cedat la limită pe terenul campioanei României, la capătul unui meci decis de golul înscris de David Miculescu.

Gabriel Simion, săgeți la adresa lui Szabolcs Kovacs după FCSB – U Cluj 0-1

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău nu a reușit să producă o nouă surpriză în play-off-ul SuperLigii României și a pierdut pe Arena Națională, contra campioanei en-titre FCSB.

Ardelenii au făcut o partidă modestă pe terenul grupării roș-albastre, dar a rezistat mai bine de 50 de minute fără gol primit. Diferența s-a făcut la , petrecut în careul lui Gertmonas, acolo unde .

Centralul Szabolcs Kovacs nu a acordat penalty, dar a fost chemat de Costreie la marginea terenului pentru a revedea faza la monitorul VAR, iar după consultarea imaginilor, acesta a dictat penalty.

La finalul partidei, jucătorul de la Universitatea Cluj l-a dat de gol pe Szabolcs Kovacs și a transmis că acesta nu ar fi dictat penalty, dar și-a schimbat decizia pentru că a fost sesizat din camera VAR.

„Nu am avut intenție, eu cred că nu a fost penalty. Eu am dat în minge și mâna din inerție mi s-a dus în spate și l-a lovit pe Bîrligea, eu nici măcar nu l-am văzut. Dacă țineți minte faza de pe Cluj Arena, când i-am bătut pe CFR, când a făcut Bic penalty, poate că la el a fost intenție, a fost contactul un pic mai tare și a fost sânge.

A spus arbitrul că dacă nu e sânge, nu e penalty niciodată. La mine nici măcar nu a fost sânge, intenție, duritate și a dat penalty. Arbitrul le-a spus colegilor mei că din partea lui nu a fost penalty, dar a fost chemat la VAR și și-a schimbat decizia. Putea să își mențină prima decizie de a nu da penalty”.

Gabriel Simion: „Încercăm să ne clasăm în primele trei locuri”

„Mai era destul de mult timp, se putea întâmpla orice. Au dominat prima repriză, în a doua am început și noi mai bine și după a venit golul. Am început să jucăm după ce am primit gol, chiar îmi pare rău și nu știu ce se putea întâmpla dacă eu nu făceam acel penalty. Avem ceva accidentați, băieți care jucaseră aproape toate meciurile, aveau ritm.

Noi încercăm să menținem aceeași duritate pe care am avut-o și înainte de play-off, nu o lăsăm mai moale. Nu am pus nicio presiune, mergem la fiecare meci să ne facem jocul nostru și vedem ce iese, noi încercăm să ne clasăm în primele trei locuri”, a declarat Gabriel Simion la flash-interviu.