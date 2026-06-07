Sport

Gabriel Tamaș este câștigătorul Survivor 2026! Ce sumă de bani a încasat fostul fotbalist, aflat la al doilea show TV în care iese triumfător

După ce a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, Gabi Tamaș este câștigătorul ediției 2026 de la Survivor. Pe ce sumă de bani a pus mâna fostul internațional român
Ciprian Păvăleanu
08.06.2026 | 01:24
Gabriel Tamas este castigatorul Survivor 2026 Ce suma de bani a incasat fostul fotbalist aflat la al doilea show TV in care iese triumfator
ULTIMA ORĂ
Gabriel Tamaș este marele câștigător al emisiunii Survivor România 2026. Foto: Instagram
ADVERTISEMENT

Gabriel Tamaș (42 de ani) încearcă tot felul de experiențe după ce s-a retras din fotbal. Fostul internațional român simte nevoia de acțiune, așa că a ales să participe pe rând la Asia Express și Survivor România. După ce a câștigat în prima emisiune, alături de Dan Alexa, Tamaș a ieșit victorios și pe cont propriu în cel de-al doilea show TV, punând astfel mâna pe un premiu de 100.000 de euro.

Gabi Tamaș este câștigătorul emisiunii Survivor România 2026

Survivor este una dintre cele mai dificile emisiuni din România și doar adevărații „războinici” pot pune mâna pe marele trofeu. Gabi Tamaș a câștigat finala împotriva lui Lucian Popa și a câștigat 100.000 de euro, sumă pe care fostul stoper o câștiga lunar în timpul carierei de fotbalist la unele echipe pe la care a trecut.

ADVERTISEMENT

În marea finală au ajuns patru concurenți. Pe lângă Gabi Tamaș, cei care s-au mai luptat pentru premiu au fost Lucian Popa, Patricia Vizitiu și Ramona Micu. Fostul fotbalist a rămas în luptă cu Lucian Popa după două probe care i-au făcut pe concurenți să-și împingă limitele la maximum. În cele din urmă, votul publicului a făcut a „faimosul” să fie desemnat marele câștigător al Survivor România 2026.

La final, una dintre concurentele din finală chiar a postat o poză de apreciere pentru Gabriel Tamaș, chiar dacă a învins-o în finală și „i-a luat” premiul: „Cel mai mare suflet, cel mai mare câștigător, cel mai puternic concurent!”, a scris Ramonca Micu pe Instagram, unde a postat trei poze alături de câștigător.

ADVERTISEMENT
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
Digi24.ro
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de •Micu Ramona• (@micu.ramona)

Gabi Tamaș nu a fost singurul fotbalist de la Survivor România 2026! Adrian Petre a rezistat 7 săptămâni

Pe lângă Gabriel Tamaș, un alt concurent de la Survivor România 2026 a fost Adrian Petre. Fotbalistul care a jucat la UTA Arad, FCSB, Farul, FC Hermannstadt și Concordia Chiajna a concurat pentru echipa „războinicilor”, nu pentru cea a „faimoșilor”, din care a făcut parte Gabriel Tamaș și care este formată, de obicei, din persoane publice.

ADVERTISEMENT
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a
Digisport.ro
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum

Pentru cele 7 săptămâni petrecute în show-ul TV Survivor, Adrian Petre a câștigat o sumă de 14.000 de euro. „Astăzi se încheie pentru mine capitolul Survivor România… și plec cu sufletul plin. Plec cu fruntea sus, împăcat și recunoscător. Am luptat cât am putut de tare, dar acum aleg să lupt pentru cel mai important lucru din viața mea: familia. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem mai puternici”, a transmis Adrian Petre pe rețelele de socializare, după ce a fost eliminat din competiție.

ADVERTISEMENT

Adrian Petre și Gabriel Tamaș chiar s-au duelat în anumite situații. Cei doi s-au întâlnit în duel direct încă din prima seară a emisiunii, într-o probă cu obstacole. Tamaș a avut un început mai bun, însă Adi Petre a recuperat pe parcurs. La final, fostul atacant de la FCSB a dus punctul în tabăra „războinicilor”.

Dennis Man ține pasul cu colegii de la națională! Extrema lui PSV s-a...
Fanatik
Dennis Man ține pasul cu colegii de la națională! Extrema lui PSV s-a căsătorit și și-a luat naș pe măsură, chiar din lotul „tricolorilor”
Jurnalistul român care a provocat reacţia de furie a Crinei Pintea la Final...
Fanatik
Jurnalistul român care a provocat reacţia de furie a Crinei Pintea la Final Four, replică în scandalul de la Budapesta: „Nu e normal să fiu ţinta unui atac aşa de virulent! Mi-am făcut doar meseria”
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de...
Fanatik
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior: „Ceva ce dispăruse la echipa națională”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
iamsport.ro
Anghel Iordănescu nu l-a iertat după meciul României: 'Ai ratat, mă, pârnăiașule'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!