Gabriel Tamaș este câștigătorul Survivor 2026! Ce sumă de bani a încasat fostul fotbalist, aflat la al doilea show TV în care iese triumfător

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Gabriel Tamaș (42 de ani) încearcă tot felul de experiențe după ce s-a retras din fotbal. Fostul internațional român simte nevoia de acțiune, așa că a ales să participe pe rând la Asia Express și Survivor România. După ce a câștigat în prima emisiune, alături de Dan Alexa, Tamaș a ieșit victorios și pe cont propriu în cel de-al doilea show TV, punând astfel mâna pe un premiu de 100.000 de euro.

Gabi Tamaș este câștigătorul emisiunii Survivor România 2026

Survivor este una dintre cele mai dificile emisiuni din România și doar adevărații „războinici” pot pune mâna pe marele trofeu. Gabi Tamaș a câștigat finala împotriva lui Lucian Popa și a câștigat 100.000 de euro, sumă pe care fostul stoper o câștiga lunar în timpul carierei de fotbalist la unele echipe pe la care a trecut.

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În marea finală au ajuns patru concurenți. Fostul fotbalist a rămas în luptă cu Lucian Popa după două probe care i-au făcut pe concurenți să-și împingă limitele la maximum. În cele din urmă, votul publicului a făcut a „faimosul” să fie desemnat marele câștigător al Survivor România 2026.

La final, una dintre concurentele din finală chiar a postat o poză de apreciere pentru Gabriel Tamaș, chiar dacă a învins-o în finală și „i-a luat” premiul: „Cel mai mare suflet, cel mai mare câștigător, cel mai puternic concurent!”, a scris Ramonca Micu pe Instagram, unde a postat trei poze alături de câștigător.

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Gabi Tamaș nu a fost singurul fotbalist de la Survivor România 2026! Adrian Petre a rezistat 7 săptămâni

Pe lângă Gabriel Tamaș, un alt concurent de la Survivor România 2026 a fost Adrian Petre. Fotbalistul care a jucat la UTA Arad, FCSB, Farul, FC Hermannstadt și Concordia Chiajna a concurat pentru echipa „războinicilor”, nu pentru cea a „faimoșilor”, din care a făcut parte Gabriel Tamaș și care este formată, de obicei, din persoane publice.

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Pentru cele 7 săptămâni petrecute în show-ul TV Survivor, Adrian Petre a câștigat o sumă de 14.000 de euro. „Astăzi se încheie pentru mine capitolul Survivor România… și plec cu sufletul plin. Plec cu fruntea sus, împăcat și recunoscător. Am luptat cât am putut de tare, dar acum aleg să lupt pentru cel mai important lucru din viața mea: familia. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem mai puternici”, a transmis Adrian Petre pe rețelele de socializare, după ce a fost eliminat din competiție.

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Cei doi s-au întâlnit în duel direct încă din prima seară a emisiunii, într-o probă cu obstacole. Tamaș a avut un început mai bun, însă Adi Petre a recuperat pe parcurs. La final, fostul atacant de la FCSB a dus punctul în tabăra „războinicilor”.