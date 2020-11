Concurentul emisiunii “Ferma. Orășeni vs. Săteni, Chef Gabriel Toader”, s-a confruntat cu momente stânjenitoare în cadrul competiției televizate, după ce i-a adresat cuvinte total nepotrivitecolegei sale, Elena Chiriac.

În cadrul reality show-ului difuzat pe PRO TV s-au petrecut momente nu tocmai plăcute, după ce controversatul concurent, Gabi Toader, a fost violent verbal la adresa colegei sale de competiție. Ceilalți concurenți au intervenit, fiind împotriva vocabularului acestuia.

Cu toate acestea, Chef Toader a fost sancționat pe măsură, după cum a afirmat prezentatoarea TV Mihaela Rădulescu. Vedeta a postat un mesaj referitor la nefericitul eveniment pe pagina sa oficială de Instagram.

Gabriel Toader, reacție incontrolabilă la Ferma. Cum a fost sancționat după ce a consumat alcool

Chef Gabriel Toader i-a șocat atât pe telespectatori, cât și pe fermieri, cu vocabularul său colorat. Deși, de-a lungul timpului, acesta a stârnit controverse în cadrul emisiunii, se pare că acum a întrecut orice limită. De vină ar fi fost consumul de alcool, fapt care a dus la violența verbală incontrolabilă a concurentului.

Se pare că, fără vreun motiv justificat, cunoscutul bucătar a început să o jignească pe Elena Chiriac și să-i adreseze cuvinte nepotrivite tinerei. Ceilalți fermieri au reacționat imediat, iar Augustin Viziru a declarat chiar că își dorește să părăsească emisiunea, nefiind de acord să se mai afle în prezența lui Gabi Toader.

De asemenea, moderatoarea emisiunii, Mihaela Rădulescu, a postat un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la momentul de răbufnire care i-a șocat pe concurenți, menționând că renumitul bucătar a fost taxat pe măsura faptelor sale. Acesta a subliniat că fiecare om mai greșește și că Chef Gabriel Toader își regretă reacția.

,,A fost un moment greu al competitiei. Da, l-am taxat toti pe @chef_gabriel_toader , cu mine in frunte. Da, nu se vede tot la televizor, dar reactia mea a fost exact ca a oricarei femei/mame care nu ar accepta sub nicio forma un astfel de “limbaj” de comunicare dinspre un barbat spre o femeie. Gabi a gresit major, dar si-a si prezentat scuzele, in toate formele posibile, imediat dupa ce s-a trezit. Si sunt convinsa ca a fost sincer in parerea lui de rau, pentru ca am avut mai mult timp decat voi sa-l “vad”, sa-l cunosc, sa-l inteleg. Bautura, (care nu a fost oferita cu forta, ci a fost alegerea unor concurenti adulti ), poate scoate dintr-un om unghiuri taioase, neplacute, chiar periculoase, in atatea cazuri. Gabi e alt om cand bea. Cum ati mai tot auzit in viata despre oameni care beau. Dupa acea intamplare, am intrat in Ferma si am strans tot alcoolul din casa. A fost un test pentru toti- pentru noi, pentru Gabi, pentru Elena… Toti am avut de invatat de aici. Inclusiv ca trebuie sa mergem mai departe si sa nu uitam ca nimeni nu-i perfect. Diseara, dupa furtuna asta, reparam “casa”… ✌️🙏⚔️”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul său de Instagram.

De asemenea, și Gabriel Toader a ținut să îi ceară scuze colegei sale și i-a transmis acesteia un mesaj în mediul online, dovadă că acela a fost un episod care nu îl reprezintă.

,,Cu siguranta vocabularul meu nu a fost cel mai fericit și nici cel mai corect fața de @elennaq…. mai mult ca sigur acele cuvinte nu fac cinste nimănui!!!

@elennaq tu știi cât de rău mi-a părut pentru acele cuvinte mizerabile!!!

Iar pentru voi cei de acasă eu spun atât doar cei ce nu folosesc același vocabular pot condamna pe cineva, in rest ceilalți probabil ca facem parte din aceeași “oala” !!!!

@elennaq respect și scuze publice și oficiale!!! Seara buna tuturor!”, a scris acesta pe contul său de Instagram.