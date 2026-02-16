Sport

Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo

Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fostul internațional român îi va călca pe urme unui coechipier și va participa la o emisiune extrem de cunoscută.
16.02.2026 | 16:30
Gabriel Torje va concura în sezonul 10 al Asia Express, show câștigat în ediția precedentă de către doi foști fotbaliști, Gabriel Tamaș și Dan Alexa. Fostul internațional român este primul concurent care a semnat contractul pentru ediția 10, care ar urma să se desfășoare în toamna anului 2026.

Gabriel Torje va participa la Asia Express, sezonul 10

Gabriel Torje a fost luat în considerare pentru sezonul precedent al emisiunii Asia Express de la Antena 1, pentru a face echipă cu Gabriel Tamaș, alături de care a evoluat la Dinamo. Prezența sa nu s-a concretizat pentru acea ediție, însă fostul internațional și-a dat acordul și va participa în 2026.

Conform GSP, Torje este primul concurent care a semnat contractul cu Antena 1 pentru ediția din acest an, care ar urma să fie difuzată începând din toamnă. Până în acest moment, organizatorii nu au confirmat traseul pe care vor merge concurenții implicați. La final, câștigătorii vor încasa un premiu important, precum cel pe care și l-au asigurat Dan Alexa și Gabi Tamaș în 2025.

Gabriel Torje nu a mai jucat fotbal de peste un an

Gabriel Torje, care a împlinit 36 de ani în noiembrie, a jucat ultimul său meci oficial în decembrie 2024, pentru AFC Câmpulung Muscel în Liga 2. Fostul internațional român, care a fost lăudat recent de Gigi Becali pentru activitatea sa de analist TV, nu și-a anunțat oficial retragerea din fotbal.

Campion cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023, Torje a mai evoluat în România pentru Politehnica Timișoara, Dinamo și Concordia Chiajna, însă cea mai mare parte a carierei a petrecut-o în străinătate. Cele mai importante campionate în care a evoluat au fost Serie A, la Udinese, și La Liga, unde a jucat pentru Granada și Espanyol. Fotbalistul de bandă a avut experiențe și în Turcia, Rusia sau Grecia.

În perioada 2010-2017, Torje a strâns 57 de selecții la prima reprezentativă a României, marcând 12 goluri și oferind 12 pase decisive. A fost prezent la un singur turneu final alături de „tricolori”, EURO 2016, unde a jucat în toate cele trei partide din grupă, cu Franța, Elveția și Albania.

