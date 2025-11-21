Sport

Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau”

Ajuns la 35 de ani, Gabriel Torje a făcut destăinuiri tulburătoare despre cel mai dificil moment din cariera sa. Pe cine învinuiește cel care era poreclit „Messi din Banat”
Cristian Măciucă
21.11.2025 | 12:03
Gabriel Torje destainuiri despre momentul din cariera pe care il regreta cel mai tare Leam spus ca nu vreau
Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau”. FOTO: sportpictures.eu
Gabriel Torje (35 de ani) a avut o carieră impresionantă, atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Extrema dreaptă a jucat în campionate puternice precum Serie A, LaLiga sau Super Lig, dar crede că nu și-a atins potențialul.

Ce regretă Gabriel Torje din perioada Udinese

În 2011, Gabriel Torje a câștigat premiul de cel mai bun fotbalist român al anului. În acea vară, Dinamo l-a transferat la Udinese în schimbul sumei de 5.000.000 de euro. Torje este și în prezent cel mai scump transfer din istoria clubului din „Ștefan cel Mare”.

Mijlocașul a petrecut cinci ani la gruparea de pe Bluenergy Stadium, dar a fost mai mult împrumutat la echipe precum Granada, Espanyol, Konyaspor și Osmanlispor.

„A fost anul (n.r. – 2011) FCSB – Torje. În campionat dădusem și un gol cu capul la ei. Am scos penalty la ei acasă, când i-am bătut, apoi finala Cupei. Cred că dacă aș fi luat altă decizie când am ajuns la Udinese, poate eram în altă parte. M-au rugat să semnez cu impresarul lor de acolo, al casei, dar am spus că nu vreau.

Le-am propus o colaborare cu impresarul meu. Eu îl respect prea mult pe nea Cristi (n.r. – Cristea Opria) și l-am respectat toată viața. M-a ajutat în momente foarte grele și asta nu o să uit niciodată”, a declarat Gabriel Torje, conform iamsport.ro. 

Cel mai trist derby Dinamo – FCSB pentru Torje

Deși în campionat Dinamo a reușit să o învingă de fiecare dată pe FCSB în sezonul 2010-2011, în special datorită lui Gabriel Torje, „câinii roșii” au suferit un eșec pe care nu îl uită nici acum în Cupa României. Dinamo – FCSB, finala cupei din 2011, s-a jucat la Brașov și a fost câștigată cu scorul de 2-1 de roș-albaștri.

„A fost și momentul în care s-a jucat o finală Dinamo – Steaua după foarte, foarte mulți ani. Până atunci, nu pierdusem niciun meci eu în fața lor de când eram la Dinamo. A fost atunci primul eșec în fața lor și cu trofeu la mijloc”, a spus Torje.

Cariera lui Gabriel Torje. Ce cifre a înregistrat la Dinamo

Născut la Timișoara, Gabriel Torje a adunat 57 de selecții în tricoul naționalei României pentru care a reușit să marcheze 12 goluri. Fotbalistul care evolua în extrema dreaptă are în palmares un titlu de campion al României cu Farul Constanța.

De-a lungul carierei, Torje a îmbrăcat tricoul unor echipe cu nume importante, precum Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor sau Sivasspor. În tricoul lui Dinamo Torje a strâns 169 de partide, reușind să marcheze 28 de goluri și să ofere 31 de pase decisive.

  • 22 de meciuri, 2 goluri și 1 assist a reușit Gabriel Torje în tricoul lui Udinese
  • 3 goluri și 2 pase decisive are Torje în 13 meciuri contra rivalei FCSB
