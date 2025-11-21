Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau”

ADVERTISEMENT

Gabriel Torje (35 de ani) a avut o carieră impresionantă, atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Extrema dreaptă a jucat în campionate puternice precum Serie A, LaLiga sau Super Lig, dar crede că nu și-a atins potențialul.

Ce regretă Gabriel Torje din perioada Udinese

În 2011, Gabriel Torje a câștigat premiul de cel mai bun fotbalist român al anului. În acea vară, Dinamo l-a transferat la Udinese în schimbul sumei de 5.000.000 de euro. Torje este și în prezent cel mai scump transfer din istoria clubului din „Ștefan cel Mare”.

Mijlocașul a petrecut cinci ani la gruparea de pe Bluenergy Stadium, dar a fost mai mult împrumutat la echipe precum Granada, Espanyol, Konyaspor și Osmanlispor.

„A fost anul (n.r. – 2011) În campionat dădusem și un gol cu capul la ei. Am scos penalty la ei acasă, când i-am bătut, apoi finala Cupei. Cred că dacă aș fi luat altă decizie când am ajuns la Udinese, poate eram în altă parte. M-au rugat să semnez cu impresarul lor de acolo, al casei, dar am spus că nu vreau.

Le-am propus o colaborare cu impresarul meu. Eu îl respect prea mult pe nea Cristi (n.r. – Cristea Opria) și l-am respectat toată viața. M-a ajutat în momente foarte grele și asta nu o să uit niciodată”, a declarat Gabriel Torje, conform

Cel mai trist derby Dinamo – FCSB pentru Torje

Deși în campionat Dinamo a reușit să o învingă de fiecare dată pe FCSB în sezonul 2010-2011, în special datorită lui Gabriel Torje, Dinamo – FCSB, finala cupei din 2011, s-a jucat la Brașov și a fost câștigată cu scorul de 2-1 de roș-albaștri.

„A fost și momentul în care s-a jucat o finală Dinamo – Steaua după foarte, foarte mulți ani. Până atunci, nu pierdusem niciun meci eu în fața lor de când eram la Dinamo. A fost atunci primul eșec în fața lor și cu trofeu la mijloc”, a spus Torje.

Cariera lui Gabriel Torje. Ce cifre a înregistrat la Dinamo

Născut la Timișoara, Gabriel Torje a adunat 57 de selecții în tricoul naționalei României pentru care a reușit să marcheze 12 goluri. Fotbalistul care evolua în extrema dreaptă are în palmares un titlu de campion al României cu Farul Constanța.

De-a lungul carierei, Torje a îmbrăcat tricoul unor echipe cu nume importante, precum Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor sau Sivasspor. În tricoul lui Dinamo Torje a strâns 169 de partide, reușind să marcheze 28 de goluri și să ofere 31 de pase decisive.