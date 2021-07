Gabriela Cristea a ajuns la spital cu fiica ei: „Nu mă așteptam să ne interneze”

Gabriela Cristea le-a povestit fanilor o experiență deloc plăcută pe care a avut-o. Aceasta a trebuit să meagră la spital cu una dintre fetițele sale.

Gabriela Cristea a ajuns la spital cu fiica ei. Ce a pățit micuța

Momentele de panică nu s-au terminat prea repede pentru prezentatoarea de televiziune. Aceasta a descoperit că Victoria avea febră foarte mare, roșu în gât și era răgușită.

Decizia luată rapid de vedetă a fost să își ducă fetița la spital, dar ceea ce a aflat acolo a fost încă o surpriză neplăcută. Astfel, a trebuit să stea la spital, pentru că fiica ei a fost internată pentru 24 de ore.

În ciuda veștii neașteptate, prezentatoarea TV a făcut față situației cu brio, pentru că, spune ea, cei de la spital au ajutat-o cu tot ce a avut nevoie.

„Am avut o experiență nu tocmai grozavă, ieri după emisiune am venit acasă și Victoria avea febră, 39 cu 9, roșu în gât groaznic, era și răgușită și am luat-o în brațe și am dus-o direct la spital.

Am plecat nepregătită, pentru că nu mă așteptam să ne interneze 24 de ore, dar ne-am descurcat pentru că cei de acolo au fost super drăguți cu noi și ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie”, a povestit Gabriela Cristea pe Instagram.

Tratamentul a funcționat și Victoria a ajuns acasă

a primit medicamentele intravenos, iar specialiștii s-au asigurat că aceasta este bine. Mai mult, ea a făcut și un tratament cu aerosoli, iar mama sa s-a asigurat ca această experiență să nu fie atât de neplăcută și chiar i-a spus o minciună nevionvată pentru a o liniști.

„Una peste alta, după 24 de ore în care a trebuit să-i punem o linie venoasă, am păcălit-o că i-am pus un fluturaș”, a mai povestit Gabriela Cristea.

Medicii i-au acordat fetiței un tratament care a funcționat destul de rapid, astfel că ea s-a putut întoarce acasă, sănătoasă, alături de mama sa, lucru pe care Gabriela Cristea l-a povestit și fanilor săi de pe Instagram.

Victoria este fiica cea mare pe care Gabriela Cristea o are împreună cu soțul său, Tavi Clonda. Aceasta are aproape patru ani. Cuplul mai are încă o fetiță, pe Iris.