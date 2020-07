Gabriela Cristea a dezvăluit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme și prin ce dramă a trecut în timpul celor două sarcini

Gabriela Cristea a reușit performanța de a slăbi 25 de kilograme pe perioada pandemiei de coronavirus. Prezentatoarea de la Antena Stars a dezvăluit cum a dat jos grăsimea și ce a supărat-o foarte tare în timpul celor două sarcini prin care a trecut.

Gabriela Cristea a spus cum a slăbit 25 de kg

Vedeta i-a mărturisit lui Mihai Gâdea în ediția „Sinteza zilei” din 27 iulie că în timp ce era însărcinată a măcinat-o foarte tare faptul că s-a îngrășat mult.

Corvoada a venit după aceea când trebuia să dea jos toate kilogramele acumulate în plus.

Trucul la care a recurs pentru a nu mânca mult, căci este foarte pofticioasă de fel, este gătitul pentru ceilalți și reducerea porțiilor de mâncare pentru ea.

„Eu sunt o foarte bună bucătăreasă şi îmi şi place să gătesc, dar şi să mănânc în acelaşi timp. Mi-am găsit o găselniţă, gătesc pentru alţii. Şi stau şi mă uit la ei aşa, dacă mănâncă cu poftă sau nu. Este un truc pe care eu îl folosesc”, a declarat Cristea.

Vedeta îi sfătuiește pe cei care vor să fie slabi să consulte un nutriționist

„Am să spun un secret. Soţul meu spune că de câte ori nu gust mâncarea, gătesc mai bine. Aşa mi-am găsit eu, mă hrănesc din atitudinea pe care o au alţii când mănâncă bucatele mele”, a adăugat Gabi.

Vedeta a spus că are cinci mese pe zi, dintre care două gusturi, și că între acestea lasă o pauză de aproximativ trei ore.

Dimineața bea apă cu lămâie, în locul sucurilor cu coloranți și foarte mult zahăr, lucru care îi dă un tonus mai bun.

„Varianta pe care toată lumea ar trebui să o ia în calcul și care mie mi se pare cea mai OK e să meargă la nutriționist. Nu la pomul lăudat, pentru că de multe ori lași o grămadă de bani și ești dezamăgit. Poate nu nimerești din prima la nutriționistul potrivit. La mine s-a întâmplat să fie, mi-a plăcut stilul.

Eu mănânc cinci mese pe zi. Mănânc trei mese principale, am ore fixe de masă și două gustări. Am slăbit ca 1,5 kg pe săptămână. Acum, în ultima perioadă, am slăbit cam 4 kilograme în 3 săptămâni”, a încheiat Gabriela Cristea.