Gabriela Cristea a fost înlocuită. Cine va prezenta, de acum încolo, emisiunea ”Mireasa – Capriciile iubirii”

Începutul de an a venit cu o schimbare radicală în familia Antena Stars. Gabriela Cristea a decis să renunțe la proiectul ”Mireasa – Capriciile iubirii”. Producătorii nu au pierdut timpul și deja au înlocuit-o pe vedetă.

Gabriela Cristea a plecat de la Antena Stars

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran. De ani de zile, publicul a putut să o urmărească la cârma diverselor emisiuni cu tematică matrimonială. Cea mai recentă dintre ele a fost ”Mireasa – Capriciile iubirii”.

Gabriela Cristea a prezentat multă vreme emisiunea de pe Antena Stars. Cei de acasă s-au obișnuit cu prezența ei, însă, acum, la început de an, cu toții au primit o veste la care nu se așteptau.

Vedeta a decis să renunțe la a mai prezenta emisiunea ”Mireasa – Capriciile iubirii”. Anunțul a fost făcut chiar de Gabriela Cristea, care a decis să le spună fanilor adevărate motive din spatele deciziei.

Potrivit spuselor sale, programul filmărilor nu îi permitea să stea suficient timp cu fetițele ei. Gabriela s-a gândit foarte mult dacă să facă sau nu pasul de a se retrage din lumina reflectoarelor și consideră ca a luat cea mai bună hotărâre.

”Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc.”, a spus Gabriela Cristea.

Cine va prezenta emisiunea ”Mireasa – iubește românește”, la Antena Stars

Gabrielei nu i-a fost deloc ușor să se retragă din acest proiect, mai ales că s-a implicat trup și suflet pentru a se ridica la nivelul așteptărilor celor de acasă. Chiar dacă a plecat, publicul emisiunii a rămas pe mâini bune.

cu o altă colegă de-ale sale de la Antena Stars. Este vorba despre Raluca Preda, bruneta pe care cei de acasă au avut ocazia să o vadă de mai multe ori pe micile ecrane.

– Capriciile iubirii”, doar că, de data asta, va trece la cârma emisiunii. Emoționată pentru noul ei început, Raluca a vrut să le transmită câteva gânduri celor care o vor urmări, în curând, pe Antena Stars.

”Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii. (…) Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă. Promit să aduc energia și dedicarea necesare pentru a păstra standardele ridicate ale emisiunii și să o duc mai departe spre noi culmi de succes.”, a transmis noua prezentatoare a emisiunii.