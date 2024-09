Gabriela Cristea a încercat să prepare celebra ciocolată de Dubai. Cât de bine i-a ieșit prezentatoarei

Gabriela Cristea a atras atenția fanilor săi printr-o nouă rețetă. Prezentatoarea TV s-a alăturat celor care au încercat să prepare celebra ciocolată de Dubai. Pe rețelele de socializare desertul asiatic este viral și îi lasă fără cuvinte pe cei care îl gustă.

Cât de bine a preparat Gabriela Cristea ciocolata de Dubai

Ciocolata de Dubai a devenit deja un trend și a stârnit curiozitatea multora cu privire la aroma sa. Drept urmare, pofticioșii nu ezită să încerce rețeta compusă din ciocolată neagră cu lapte, plină cu umplutură crocantă din cataif și fistic copt.

, postate pe contul de Facebook sau de Instagram, iar fanii săi au fost curioși de această dată . Moderatoarea a făcut furori cu desertul.

Pentru ciocolată, realizatoarea TV a folosit următoarele ingrediente: 450 grame de cataif, ciocolată albă, ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, 50 de grame de unt, aur alimentar pentru decor, cremă de fistic, inserție de zmeură și colorant alimentar.

”Dacă tot mergem pe ce vreți voi să facem, vom face prima probă. Cu mare greutate am găsit cataif. Între timp am pregătit și ingredientele. Am dezghețat cataiful. Trebuie lăsat să se dezghețe în punga lui pentru a se păstra umezeala.

Avem ciocolată neagră, ciocolată cu lapte și ciocolată albă. La 450 g de cataif folosim 50 g de unt. Mai avem nevoie de aur, fistic și neapărat niște forme. Prima dată topim ciocolata separat, apoi facem amestecurile. Ce interesant e cataiful acesta! Ce frumos se desface! Ne apucăm să-l tăiem mărunt, cam de 1 cm și trebuie să-l facem pe tot.

Am topit 50 g de unt, nu foarte mult și punem cataiful, apoi mergem cu el pe foc, la prăjit, doar un pic, până devine crocant. Îl amestecăm foarte bine pentru a nu se arde pe nicio parte.”, relatat Gabriela Cristea

Tavi Clonda, încântat de ciocolata de Dubai făcută de soția lui

După ce a ținut ciocolata la congelator, Gabriela Cristea a adăugat compoziția de cataif amestecată cu cremă de fistic și inserție de zmeură. Ulterior, a aplicat un nou strat de ciocolată și a băgat totul la congelator. Soțul și fetițele sale au savurat desertul, inclusiv Tavi Clonda, care nu a ezitat să-și laude soția.

Cine a creat rețeta virală

Ciocolata de Dubai a devenit cunoscută după ce a fost preparată de o femeie însărcinată. Sarah Hamouda avea poftă de ciocolată, doar că de o aromă diferită față de ceea ce mai mâncase până în prezent. Rețeta sa avea în compoziție ciocolată, fistic, cataif și pastă de susan. A dezvăluit-o pe TikTok, iar de aici a devenit virală.

”Am avut o poftă nebună când eram gravidă cu a doua fată, l-am pus pe soţul meu să îmi caute în Dubai mai multe deserturi cu ciocolată. Am vrut ceva diferit, aroma nostalgică pe care mama o făcea pentru noi, ca de exemplu kataiful”, a spus Sarah Hamouda pe TikTok.