Gabriela Cristea a încins Internetul! Uite cum a putut să se pozeze în baie

După nașterea celui de-al doilea copil al său, Gabriela Cristea a dus o adevărată bătălie împotriva kilogramelor în plus și a urmat nenumărate diete, în speranța că până la urmă va reuși să se bucure din nou de o siluetă de invidiat. Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor, iată că eforturile sale au început să dea roade, iar acum îndrăgita prezentatoare TV este mulțumită de felul în care arată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu ne credeți? Ei bine, este de ajuns să aruncați o privire pe rețelele de socializare și vă veți convinge singuri. Asta pentru că frumoasa brunetă se fotografiază în ipostaze fierbinți și îi pune pe jar pe admiratori.

În plus, formele sale de invidiat stârnesc invidia în rândul tuturor doamnelor și domnișoarelor care îi urmăresc activitatea din mediul online. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, când vedeta a renunțat la inhibiții și s-a lăsat fotografiată în baie, învelită doar într-un prosop.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea așa cum nu ai mai văzut-o niciodată. S-a fotografiat goală în baie

Chiar dacă au fost puși pe jar de trupul prezentatoarei TV, fanii nu au scăpat din vedere nici frumusețea sa naturală. Cu toții au remarcat că tenul nu era atins de niciun strop de machiaj.

ADVERTISEMENT

„Reîmprospătare!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram, în ton cu fotografia postată. Imediat, fanii au bombardat-o cu like-uri și comentarii în care au ținut să o felicite pentru eforturile depuse în ultima vreme.

Cum a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus

Chiar dacă nu i-a fost ușor să revină la forma care a făcut-o celebră, soția lui Tavi Clonda și-a propus ca totul să întâmple pas cu pas. Asta deși putea apela oricând la serviciile medicului estetician pentru a-și modela rapid trupul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Refuză, însă, fără să stea pe gânduri astfel de metode care să o transforme peste noapte. Încrezătoare în forțele proprii, prezentatoare TV a hotărât să urmeze o dietă strictă și nu s-a oprit până când nu a fost pe deplin mulțumită de rezultate.

„Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1.000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit pentru că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav.

Iris nu a avut, însă, nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc. Am mai fost la nutriţionist, adică nu aş fi la prima abatere. Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă. Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga”, a dezvăluit Gabriela Cristea.