Gabriela Cristea a stârnit semne de îngrijorare fanilor. Care a fost motivul: ”Azi noapte ne-am întors …”

Gabriela Cristea a stârnit semne de întrebare și îngrijorare fanilor, la început de an. Prezentatoarea ”Capriciile Iubirii” a venit de curând cu explicații.

Motivul din care Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii

Gabriela Cristea și-a pus admiratorii pe gânduri după ce a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare. Știind-o foarte activă, unii dintre ei i-au scris mulțimi de mesaje. După ce le-a citit, moderatoarea a oferit un răspuns.

Gabriela Cristea și-a justificat absența prin faptul că a fost într-o vacanță, împreună cu familia sa, în Tenerife. Aici, și-a dorit să se bucure mai mult de cei dragi și să se desprindă de tehnologie.

Prezentatoarea TV a descris și cum a fost în vacanță. Ea, Tavi Clonda și fetițele lor s-au bucurat de un peisaj de basm, pe care urmează a-l arăta tuturor într-un vlog.

”Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru că nu am mai postat în feed de multă vreme, dar ne-am dorit tare mult să ne bucurăm mai mult de «noi» la început de an.

Azi noapte ne-am întors din vacanța unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife și ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din altă lume.

Toate imaginile filmate le vom grupa în două vloguri pe care le vom încărca în curând pe YouTube, iar zilele următoare o să urcam aici mai multe poze. De astăzi la muncă, dar vă povestesc mai târziu ce și cum”, a scris Gabriela Cristea

Nu este prima oară când Gabriela Cristea dispare brusc din online. În trecut a avut probleme de sănătate

Actuala ”dispariție” a Gabrielei Cristea are loc după ce . Atunci, jurnalista s-a confruntat cu o alergie care i-a inflamat ochii.

Având înfățișarea foarte schimbată, Gabriela Cristea a explicat după ce și-a revenit, faptul că

Gabriela Cristea este una dintre cele mai renumite prezentatoare TV din țară. În 2015 s-a căsătorit cu artistul Tavi Clonda, iar alături de acesta are două fiice, Victoria și Iris.