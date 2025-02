Gabriela Cristea a vrut să-și impresioneze fanii cu fotografii din Dubai, dar publicul a observat altceva. Vedeta, criticată aspru: „Ipocrizie maximă”

Aflată în vacanță în Dubai, Gabriela Cristea îți ține fanii la curent cu tot felul de fotografii și filmulețe. Astfel că, a vrut să le arate tuturor cât de bine se distrează cu soțul. Însă publicul a observat ca imaginile par a fi editate.

Gabriela Cristea, acuzată că își editează prea mult pozele de pe internet

Zilele acestea, . Cei doi au plecat în Dubai, pentru o vacanță binemeritată, motivând că stă prea mult timp departe de familie.

Chiar și în concediu, însă, vedeta are grijă să-și țină publicul la curent. Astfel că, zi de zi, a publicat pe contul său de Facebook imagini din timpul activităților. O astfel de postare din deșert, însă, a stârnit controverse.

Vedeta a vrut să le arate tuturor cât de bine s-a distrat și a distribuit două fotografii: una în care apare alături de soț și una în care este singură. „Deșertul a fost fabulos. Suntem rupeți de oboseală și ne întoarcem la hotel. Vă arăt mâine”, a scris Gabriela Cristea

„Chiar nu poți fi asumată?”

Dar chipurile fără pic de riduri și silueta perfectă pe care a afișat-o, i-au făcut pe cei care au văzut postarea să reacționeze. Unii i-au transmis urări pentru vacanță, iar alții și-au exprimat părerea direct, punând-o la zid, mai ales că, până de curând, Gabriela Cristea apărea zilnic la televizor, iar corpul său nu seamănă cu ceea ce vedeau telespectatorii.

„Doamna Gabriela.. de când sunteți în Dubai ați slăbit ceva kilograme!”. „Ce penibili pot fi! Nu observă că toată lumea le zice și râde de ei?”. „Doamna Gabriela, v-a intrat soarele în ochi când ați editat poza și nu ați observat că v-ați trecut prin inel de mai mult de două ori.”

„Chiar nu poți să fi asumată? Ipocrizie maximă!”, „Vacanță plăcută! Nu vă mai editați pozele, sunteți o femeie extraordinar de frumoasă indiferent de kilogramele în plus, trebuie să fiți orgolioasă pentru ceea ce sunteți, vă admir!”. Frumos… dar exagerezi cu modificatul pozelor. Hai că merge așa puțin, dar nici chiar atât de mult”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Gabriela Cristea face eforturi să slăbească

Lupta cu kilogramele în plus a Gabrielei Cristea nu mai este un secret pentru nimeni. Chiar de curând, vedeta a mărturisit că s-a apucat de sport, mai exact de înot. În plus, a dezvăluit că merge la sală, pentru a-și modela corpul.

În trecut, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, soția lui Tavi Clonda a recunoscut că nu se simte bine în corpul său și că vrea să facă o schimbare. „Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram 2-3-5, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire.

Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți, dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă și e frumoasă oricum, și cu 5 kilograme în plus, și cu 10 în plus”, spunea Gabriela Cristea..