Gabriela Cristea, anunț neașteptat despre fiica cea mare. Tavi Clonda nu a primit deloc bine vestea

Gabriela Cristea a făcut un anunț complet neașteptat despre fiica sa cea mare, Bella Victoria Margot. Prezentatoarea de la Antena Stars a mărturisit că soțul ei, cântărețul Tavi Clonda, nu a primit prea bine vestea cea mare.

Frumoasa brunetă a dezvăluit că micuța în vârstă de numai 3 ani și jumătate este foarte prietenoasă, motiv pentru care are deja primul ei ”iubit”. Vedeta a aflat acest lucru chiar de la educatoarea care o are în grija sa pe copila, care este foarte apropiată de un băiat.

Gazda emisiunii „Mireasa: Urzeala soacrelor” a primit amuzată vestea că Victoria are un gagic, însă nu același lucru se poate spune despre partenerul ei de viață, care s-a trezit în fața faptului împlinit. Gabriela Cristea a precizat că Tavi Clonda a fost cel care a reacționat primul.

Gabriela Cristea, veste surprinzătoare despre fiica cea mare. Ce a făcut Victoria

Cântărețului nu i-a prins deloc bine că fiica sa cea mare are deja un pretendent cu care petrece foarte mult timp la grădiniță, Gabriela Cristea mărturisind că soțul ei era pe punctul de a pleca pentru a o aduce acasă de grabă pe copilă.

„Fiica mea cea mare are un gagic, are trei ani jumătate, băiatul e un pic mai mare. Noi era să leșinăm, mai ales Tavi, când doamna care are grijă de ei ne-a trimis o poză cu ei îmbrățișați ca lumea.

Ultima poză era când ea îl ajuta să se dezbrace. Când a văzut Tavi a zis să mergem să luăm copiii de la grădiniță. Eu i-am zis să stea jos, să lăsăm copiii să învețe să fie independenți”, a declarat Gabriela Cristea la Xtra Night Show.

Tot în timpul emisiunii de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit cum își împarte timpul între viața de familie și carieră, mai ales acum de când a revenit pe micile ecrane. Bruneta nu mai are timp să stea alături de fiicele sale, pe care le prinde treze numai dimineața.

Gabriela Cristea are momente în care vrea să-și dea demisia, în special când copila cea mare îi spune că i-a simțit lipsa după ce o zi întreagă în care nu a văzut-o.

Din fericire, micuțele petrec mult timp alături de tatăl lor, Tavi Clonda, care este un „erou” pentru prezentatoare pentru că o ajută cu toate cele necesare pentru copile, dar și pentru casă.

