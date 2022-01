Gabriela Cristea, căzătură dură la mall. Ce diagnostic i-au pus medicii: ”Sunt vânătă”. Video

La sfârșitul anului ce tocmai s-a încheiat, Gabriela Cristea a intrat în vacanță, după ce emisiunea ”Mireasa – Capriciile iubirii” a ajuns la final de sezon.

Odată cu , pentru vedeta de la Antena Stars a început și perioada ghinioanelor. După cum spune chiar ea, mai mereu, atunci când se află în vacanță, pățește câte ceva.

Gabriela Cristea a căzut și s-a lovit dur la picior

De data aceasta, aflată într-un centru comercial alături de soțul ei, Gabriela Cristea a avut parte de un moment dureros. Din cauza pantofilor pe care i-a încălțat, unii cu toc și cu talpă alunecoasă, la un moment dat, din grabă, a căzut.

Pe lângă faptul că incidentul a fost unul dureros, s-a petrecut și în fața altor persoane, aflate în aceeași locație, amuzate de pățania prezentatoarei. Amuzament pe care, spune vedeta, l-a resimțit și soțul, dar și ea, în ciuda durerii.

“Am căzut foarte nașpa în vacanță. Deja am o lună. Am râs după 3-4 zile, când s-au mai limpezit apele. Nu vreți sa știți cum am căzut, ca în Stan și Bran. Aveam o pereche de pantofi de fițe, cu talpă de piele și am alunecat. Când am căzut erau vreo 10 persoane în jurul nostru”, a declarat Gabriela Cristea la ”Xtra Night Show”.

”Am întindere de ligament acum”

În urma căzăturii, chiar dacă a trecut aproape o lună de la acel eveniment, Gabriela Cristea a renunțat acum la pantofii cu toc, cel puțin până când piciorul său se va vindeca complet.

Momentan, medicii au diagnosticat-o cu întindere de ligament, primind și tratament pentru asta, pe care însă, din cauza programului încărcat de la locul de muncă și din familie, nu-l respectă în totalitate.

Chiar și fără ședințele de fizioterapie pe care ar fi trebui să le urmeze, Gabriela Cristea speră să se vindece repede și să revină la ținutele cochete.

”Am întindere de ligament acum, am fost vânătă. Îmi făcusem un butuc de picior, am fost vânătă pe picior, pe degete. Nu m-am dus la doctor, l-am sunat pe medicul nostru, am făcut o consultație online. M-a pus să merg ca să vadă dacă e ruptură. Sunt pe antiinflamatoare. În mod normal trebuia să mă duc la fizioterapie, dar cine are timp? Lasă că îmi trece așa, cu grijă”, a completat

Gabriela Cristea a avut coronavirus

Problema de la picior vine după ce Gabriela Cristea, chiar în apropierea zilei sale de naștere, s-a infectat cu noul coronavirus.

Vedeta a stat în izolare acasă, în timp ce soțul său a avut grijă de cele două fetițe, iar la emisiunea de la Antena Stars i-a luat locul Paula Chirilă. Perioada nu a fost una foarte grea și nici foarte lungă, vedeta punând totul pe baza faptului că este vaccinată.

”Totul se întâmplă foarte repede. Sinceră să fiu încă nu mi-am pierdut total gustul, mirosul nu șțiu încă, nu-mi dau seama. Nu pot să spun că nu am gust deloc, însă mâncarea are gust diferit. Poftă de mâncare nu prea am”, spunea atunci Gabriela Cristea.