Gabriela Cristea, declarații despre Anca Serea: “Doamne, nu cred că e chiar pe craca ei”

Gabriela Cristea este o femeie împlinită pe toate planurile. Fosta prezentatoare TV are două fetițe și nu s-ar fi oprit aici dacă nu ar fi fost vârsta destul de înaintată (46 de ani). Vedeta a oferit declarații sincere despre Anca Serea, soția lui Adi Sînă, care este mama a șase copii.

Gabriela Cristea a prezentat mai multe emisiuni de-a lungul carierei, însă acum a luat o pauză de la carieră pentru a avea grijă de cele două fetițe împreună cu soțul ei, Tavi Clonda (41 de ani).

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Gabriela Cristea a oferit mai multe detalii despre problemele de sănătate cu dantura, dietă și activitățile pe care le-a desfășurat în ultima vreme.

Gabriela Cristea, declarații despre Anca Serea

Gabriela Cristea este are succes pe toate planurile și se bucură de familia pe care a întemeiat-o alături de Tavi Clonda. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună două fetițe, Iris (1 an și 8 luni) și Victoria (3 ani). Vedeta TV s-a confesat în cadrul show-ului “La Măruță” și a recunoscut că ar mai fi vrut copii.

“Chiar vreo doi aș mai fi făcut. Eu o înțeleg pe Anca Serea. Inițial, trebuie să-ți mărturisesc, eram așa, sceptică. Mă uitam la ea și ziceam : Doamne, nu cred că e chiar pe craca ei.

A făcut un copil, doi, trei, patru, cinci, nu se mai termina. Numai că după ce am avut-o pe Iris, cea de-a doua fetiță, lucrurile au intrat așa pe un făgaș. Eu când am rămas însărcinată cu Iris m-am panicat un pic. Am zis: aoleu, așa repede?”, a declarat Gabriela Cristea la Pro TV.

Fosta prezentatoare a recunoscut că ar mai fi vrut și alți copii după ce s-a născut cea de-a doua fiică. Mai mult, dacă ar fi fost cu câțiva ani mai tânără, nu ar fi respins ideea de a rămâne din nou însărcinată, și nu doar cu un singur copil.

“Mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar atât de complicate pe cât par. Probabil că dacă aș fi avut măcar cu 5 ani mai puțin și n-am fi trecut prin această criză, lucrurile ar fi fost mult mai simple”, a adăugat vedeta.

Gabriela Cristea, probleme de sănătate

Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză neplăcută la ultima ei vizită la cabinetul stomatolog. Bruneta a flat că are parodontoză și că trebuie să se trateze, însă își păstrează optimismul și este convinsă că totul va fi bine.

Vedeta a vizitat cabinetul dentistului după patru ani pentru că fanii i-au scris pe Instagram că are dinții strâmbi, dar și pentru a-și face mici retușuri.

Gabriela Cristea a slăbit foarte mult după cea de-a doua sarcină și are de gând să înceapă o nouă dietă pentru a mai da jos câteva kilograme.