Adevărul despre afecțiunea care a răpus-o pe Gabriela Cristea și a zăcut două zile la pat: ”Medicamentele nu prea își fac efectul”

Gabriela Cristea s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate în ultima perioadă. Vedeta emisiunii Capriciile Iubirii de la Antena Stars a ajuns de mai multe ori la spital, iar cea mai recentă vizită a fost acum câteva zile.

Gabriela Cristea, despre problemele sale renale: „Am avut trei crize”

Prezentatoarea emisiunii „Mireasa: capriciile iubirii” a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cu ce se confruntă. Vedeta Antenei Stars ne-a mărturisit că din cauza crizelor renale și că nu știe cu exactitate care este cauza durerilor de care s-a plâns.

Gabriela Cristea are o colică renală care nu îi dă pace de mai multă vreme. Nevasta lui Tavi Clonda se teme să nu fie ceva mai grav, mai ales că antibioticele care i-au fost prescrise de medici nu își mai fac efectul așa cum și-ar fi dorit.

se simte ceva mai bine acum, iar ieri, după weekend-ul destul de anevoios prin care a trecut, a fost aptă să prezinte reality-show-ul cu soacre și nurori.

Vedeta i-a îngrijorat destul de tare pe fani după ce s-a aflat că a ajuns din nou la spital, însoțită de partenerul cu care are două fetițe minunate împreună, pe Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena.

„Acum mă simt mai bine, ieri chiar am fost la serviciu. Cu toate astea, au fost două zile foarte grele. Am avut febră non-stop, era foarte rău, iar pe lângă asta am avut și frisoane. Am zăcut în pat aproape două zile și am tot așteptat să își facă efect medicamentele. Problema este că medicamentele nu prea își fac efectul, e din ce în ce mai greu.

E o problemă mai mare, dar încă nu știu cauza acestor crize. După ce se mai liniștește criza asta o să fac niște investigații amănunțite. Problema asta e de ceva timp, închipuiți-vă cum mă simt dacă în patru luni am avut trei crize”, ne-a mărturisit Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: „Trebuie să mă hidratez un pic mai mult”

Întrebată ce fel de recomandări are din partea doctorilor, prezentatoarea Gabriela Cristea ne-a spus că nu există restricții alimentare, însă trebuie să se hidrateze mai mult.

„Trebuie să mă hidratez un pic mai mult, dar legat de mâncare nu am nicio interdicție. Bine, la partea cu hidratarea nu trebuie să merg în cealaltă extremă.

În general, e o problemă care se poate rezolva, însă încă nu am descoperit cauza. Nu poți să tratezi efectele la nesfârșit, s-ar putea să fie o infecție, cine știe. După ce se mai liniștesc aceste crize va trebui să fac toate analizele necesare”, a completat Cristea.

Vedeta Antenelor, disperată de alergiile de care suferă

Nu e singura afecțiune cu care Gabriela Cristea s-a confruntat până acum. Vedeta TV a dezvoltat tot felul de alergii de-a lungul timpului, iar acum trage, din greu, ponoasele.

„Am primit în ultima perioadă destul de multe mesaje legate de problema mea cu alergia. Am destule alergii, am un fond alergic, și alergia despre care v-am mai povestit este cea la unghii. Făceam mega alergie de la tot ce înseamnă procedurile acestea de înfrumusețare atunci când vine vorba de unghii.

M-ați întrebat cum am rezolvat problema. Păi problema am rezolvat-o găsind omul potrivit, care să îmi facă manichiura potrivită, pentru că sunt foarte importante produsele, dar și mâna. Am o ușoară alergie imediat după ce termin procedura, însă nu mă mai ține”, povestea acum aproximativ trei luni Gabriela pe Instastory.