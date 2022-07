Gabriela Cristea, dezvăluiri despre mariajul cu Marcel Toader. De ce a divorțat, de fapt: “Când a fost abuz fizic…”

Prezentatoarea a făcut mai multe dezvăluiri despre mariajul cu fostul jucător de rugby, care a decedat în vara lui 2019. a spus de ce a divorțat de fostul partener de viață.

Gabriela Cristea, detalii despre mariajul cu Marcel Toader. Motivele despărțirii celor doi

Gabriela Cristea a adus în discuție mariajul cu regretatul Marcel Toader chiar în emisiunea pe care o prezintă pe micile ecrane, după ce a văzut cum este tratată o concurentă de bărbatul cu care formează o relație.

Prezentatoarea a subliniat că nu a fost vorba de abuzuri fizice, ci psihologice, lucru care a afectat-o enorm și peste care încearcă să treacă și în ziua de azi. recunoaște că se aprinde când este tratată așa cum făcea omul de afaceri.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat.

Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!

În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugere ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a mărturisit vedeta în emisiunea pe care o prezintă la .

Gabriela Cristea și Marcel Toader, divorț după 5 ani de mariaj

Gabriela Cristea a divorțat de Marcel Toader în anul 2013, după un mariaj care a durat 5 ani. Vedeta recunoaște că nu a fost deloc o separare amiabilă, ci mai degrabă o despărțire zgomotoasă, urâtă și apăsătoare.

Moderatoarea a avut nevoie de o pauză destul de lungă după divorț și a stat departe de relațiile sentimentale. Nu a fost interesată de niciun bărbat până când l-a cunoscut pe actualul soț, artistul Tavi Clonda.