Gabriela Cristea, dezvăluiri emoționante despre plecarea de la Antena Stars. Ce a împins-o să ia această decizie: „Trăiam în fiecare seară un coșmar”

Gabriela Cristea a răbufnit după ce au apărut mai multe zvonuri după plecarea sa de la Antena Stars. Vedeta a ținut să lămurească personal, încă o dată, motivele pentru care a ajuns în postura de a lua această decizie.

Ce a determinat-o pe Gabriela Cristea să plece de la Antena Stars

În prima ediție a noului sezon Mireasa- Capriciile iubirii, Ea a explicat că a luat această decizie gândindu-se la familia sa, cu care petrecea destul de puțin timp.

Totuși, au existat persoane care au afirmat că face acest lucru pentru că nu mai vrea să muncească, lucru care a deranjat-o pe vedetă. Astfel, aceasta a revenit cu un mesaj în mediul online, în care dezvoltat motivele care au împins-o să ia această decizie.

„Dacă voi credeați că eu am renunțat la programul de televiziune doar ca să stau acasă și să dorm, vă înșelați. Sunt trează de la 06:15 și am foarte multă treabă. În altă ordine de idei, voiam să vorbesc astăzi despre ceea ce ați aflat deja cu toții aseară, despre faptul că am renunțat să mai merg la programul de televiziune Mireasa – Capriciile lubirii.

(…) Vreau să vă spun este că a fost decizia mea să fac acest pas şi am luat această decizie fix, strict, doar pentru familia mea. Acum, bine, știu că există o teorie conspirației și că toată lumea spune: ‘Aoleu, ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Sigur este ceva ascuns’, pentru că, în general, adevărul pare să fie o sursă fără inspirație pentru toţi ceilalți.

Nu, nu s-a întâmplat absolut nimic, ci, pur și simplu, a fost decizia mea pe care mă bucur foarte mult că producătorii au înțeles-o și mi-au respectat-o în același timp. Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, pentru că am mai auzit și chestia asta, că mi-am anunțat retragerea definitiv din televiziune”, a spus

Fiicele ei îi simțeau lipsa

dacă i s-ar oferi ocazia să prezinte un proiect de zi sau unul înregistrat. Până atunci, însă, are de gând să se bucure de timpul petrecut cu fetele sale.

Acestea i-au simțit cel mai mult lipsa în perioada în care a prezentat emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii. Iar ce a cântărit cel mai mult în luarea deciziei de a demisiona, a fost momentul în care fiica sa, Victoria, i-a reproșat faptul că este adesea plecată.

„Ştiu că poate pentru unii ar putea să pară aşa ciudat. Dar pentru mine, care trăiam în fiecare seară aproape un coşmar, credeţi- mă, decizia asta a venit aşa firesc, normal. Pentru că în fiecare seară, fiecare după-amiază, când plecam către studio, practic când fetele abia tocmai ce sosiseră de la școală și de la grădiniță.

Pentru că ele veneau undeva pe la ora 16:45 de la grădiniţă. Iar eu la cel târziu 17:30 trebuia să ies pe uşă. Ne petreceam doar pe acele 40 de minute, 30 de minute cât aveam noi împreună. Iar pentru fete și pentru mine nu a fost suficient și nu este suficient și am considerat că trebuie să fac mai mult.

Au fost multe momentele, aproape în fiecare seară, când plecam spre studio și fetele se agăţau efectiv de piciorul meu și eu plecam târându-mă așa cu ele până în mașină și au fost foarte multe lacrimi, atât din partea lor, cât și din partea mea, pentru că la un moment dat Victoria s-a uitat în ochii mei şi a zis: ‘Mami, dar tu stai numai la serviciu’”, a completat Gabriela Cristea.