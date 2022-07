Gabriela Cristea, din nou pe mâna medicilor esteticieni. Ce intervenție și-a mai făcut prezentatoarea

Gabriela Cristea a trecut din nou pragul medicilor esteticieni. Prezentatoarea de la Antena Stars a apelat la o nouă procedură și a dezvăluit totul fanilor.

Gabriela Cristea și-a făcut o nouă procedură de înfrumusețare. La ce intervenție estetică a apelat vedeta

Gabriela Cristea și-a făcut o nouă modificare în zona feței. Mai exact, și-a îndepărtat ridurile dintre sprâncene. Vedeta a mărturisit că este a doua oară când își face o astfel de intervenție.

ADVERTISEMENT

”Astazi a fost o alta zi de vacanta in care am facut “ceva” doar pentru mine. Am fost la @skinmedspa.ro pentru o sedinta de injectare de toxina botulina in zona fruntii, pentru netezirea ridului dintre sprancele.

Este singurul loc care imi da batai de cap, iar acum este a doua oara cand imi fac aceasta procedura (…) procedura a durat mult mai putin decat masuratorile”, a scris Gabriela Cristea

ADVERTISEMENT

Totodată, prezentatoarea a făcut precizări legate și de durerea produsă de intervenție. Nu ar fi una foarte mare, ci mai mult pe fond psihic. De altfel, rezultatul se va dea în două săptămâni.

”Daca ma intrebati daca doare, nu prea. Disconfortul este mai mult psihic iar rezultatul, care se instaleaza cam in doua saptamanai, te face sa uiti de ace etc…

ADVERTISEMENT

Soo, tu ce ai mai facut doar pentru tine in ultima vreme? Am nevoie de inspiratie”, a mai notat Gabriela Cristea pe pagina sa de socializare.

Ce intervenții estetice mai are Gabriela Cristea

Prezentatoarea este una dintre personalitățile din showbiz-ul autohton care nu se sfiește să-și recunoască trecerile pe la cabinetul medicilor esteticieni. De exemplu, prin injectarea cu acid hialuronic, potrivit

ADVERTISEMENT

Dincolo de injectările cu anumite substanțe, vedeta spune că stă departe de bisturiu. Evită să recurgă și la operațiile de înfrumusețare, deoarece îi este teamă de acestea.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România. Ea este căsătorită cu Tavi Clonda, alături de care are două fetițe. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea ”Te vreau lângă mine”.

Înainte de Tavi Clonda, , care ar fi fost violent cu ea. De acesta a divorțat. Bărbatul și-a mai făcut apoi o relație cu artista Maria Constantin, dar nici aceasta nu a rezistat prea mult. În 2019, el a murit, din cauza unui infarct. Avea 56 de ani.