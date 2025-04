Gabriela Cristea, din nou pe patul de spital. Starea de sănătate a vedetei nu se îmbunătățește: „Am avut o noapte oribilă”

Starea de sănătate a Gabrielei Cristea nu s-a îmbunătățit. După ce zilele trecute le dezvăluia fanilor săi că, în continuare se simte rău, confruntându-se cu o viroză de sezon, acum a ajuns din nou la spital.

Gabriela Cristea a ajuns la spital

Cu doar câteva zile în urmă, Gabriela Cristea spunea că nu se simte deloc bine. La sfârșit de aprilie, iar simptomele virozei cu care se confruntă sunt în continuare destul de puternice.

Vedeta se simte rău și sâmbătă dimineață a ajuns, din nou, pe mâna medicilor. De data aceasta, a dezvăluit că se confruntă cu laringita și după ce a rămas trează toată noaptea, a decis că are nevoie de ajutor.

„Și starea mea de sănătate e încă precară. Laringita mi-a dat niște reacții urâțele că m-a adus din nou la spital. Doar că e weekend. Am avut o noapte oribilă, dar acum sunt mai bine”, a dezvăluit fosta în mediul online.

Ce spune vedeta despre revenirea în televiziune

Gabriela Cristea și-a dar recent demisia din televiziune recunoscând că are nevoie de o pauză. Totuși, zilele trecute a publicat pe Facebook mai multe imagini de când prezenta proiectul Nora pentru mama, de care își amintește cu drag.

Cu toate că păstrează în suflet acele momente, a dezvăluit că nu se întoarce curând pe micile ecrane. „Am prezentat de-a lungul timpului mai multe tipuri de programe de televiziune, dar proiectul Noră pentru mama rămâne programul meu de suflet. Am luat castingul după ce aproape 200 de doritoare au dat proba înainte.

A fost proiectul cu care am reușit să construim o televiziune de la zero și să o aducem pe locul trei în topul televiziunilor din România, într-un singur an.

A fost programul de televiziune care m-a propulsat pe locul trei în topul prezentatorilor cu cele mai bune încasări din publicitate, după Andreea Esca și Cătălin Măruță, în anul 2009, la doar un an de la lansarea emisiunii și a stației TV. (…) PS: E doar un strop de nostalgie, nu vreau și nici nu mă întorc în televiziune prea curând”, a povestit Gabriela Cristea într-o postare pe Facebook.