Gabriela Cristea, fără inhibiții de când a slăbit spectaculos! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Dacă până mai ieri se lupta cu kilogramele în plus acumulate pe timpul sarcinii, Gabriela Cristea se pozează acum în cele mai provocatoare ipostaze. A renunțat complet la inhibiții și pe bună dreptate, având în vedere că este într-o formă de invidiat.

Nu ne credeți? Trebuie doar să aruncați o privire pe rețelele de socializare și vă veți convinge singuri. Asta pentru că aveți ocazia să o admirați pe frumoasa brunetă în cadrul cel mai intim cu putință.

Nu a ales să se pozeze astfel doar pentru a face ca imaginația fanilor să zburde, ci și din dorința de a transmite un mesaj cât se poate de important. „Poartă mască! Masca mea te protejează pe tine, masca ta mă protejează pe mine”, îi îndeamnă vedeta pe cei care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Gabriela Cristea, mai provocatoare ca niciodată. Nu o să-ți vină să crezi cum s-a pozat

„Pandemia asta ne-a schimbat hotarele spirituale. Ne-a dus de la agonie la extaz, ca să ne arunce iar în ghearele abisului.

Într-o zi normală trecem prin toate stările cunoscute și mai adăugăm câteva noi care ne înspăimântă doar pentru nu știam că suntem capabili de ele.

Îl invocăm pe Dumnezeu de parcă e un personaj de film cu super eroi, când soluția este, de fapt, la îndemâna noastră: Poartă mască! Masca mea te protejează pe tine, masca ta mă protejează pe mine”, a scris Gabriela Cristea în dreptul unei fotografii care aprinde imaginația bărbaților.

Cum a reușit să slăbească spectaculos într-un timp atât de scurt

„Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1.000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc.

Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit pentru că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav.

Iris nu a avut, însă, nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc. Am mai fost la nutriţionist, adică nu aş fi la prima abatere.

Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă. Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga”, a dezvăluit Gabriela Cristea.