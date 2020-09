Gabriela Cristea, fotografie de mii de like-uri. Cum s-a pozat frumoasa brunetă în dormitor

Gabriela Cristea are în ultima perioadă tot mai multe fotografii în care apare în ipostaze provocatoare. Recent a rupt gura târgului după ce a postat în mediul online o imagine în care o ținută sexy i-a adus din partea fanilor numeroase aprecieri și mesaje.

Îmbrăcată într-un body de culoare neagră și o cămașă roz cu flori desfăcută, fosta prezentatoare de la Antena Stars s-a fotografiat în ușa dormitorului demonstrându-le tuturor cât de mult a slăbit. Fotografia din cadrul ușii în care bruneta stă în picioare a adunat peste 10.000 de aprecieri pe Facebook.

Imaginea a fost publicată și pe contul de Instagram, acolo unde aproape 8.500 de fani i-au lăsat inimioare, semn că le-a plăcut ipostaza provocatoare în care s-a pozat. Vedeta apare nemachiată și fotografia nu pare editată sau încărcată cu filtre.

Gabriela Cristea, ipostază provocatoare de mii de aprecieri. Cum s-a pozat vedeta

Frumoasa brunetă a însoțit imaginea cu un text sincer în care le spune fanilor că a învățat din lecțiile trecutului, reușind să se accepte așa cum este acum, cu defecte și calități. Cuvintele fostei prezentatoare TV au prins parcă mai mult decât imaginea, mulți regăsindu-se în ele.

Totodată, Gabriela Cristea a mărturisit că a reușit să se ridice și să renască precum pasărea Phoenix de fiecare dacă când a fost la pământ. În plus, vedeta a ajuns într-un stadiu în care nu mai este afectată de răutățile gratuite din jurul său.

„Eu, plină de calități și defecte, încercând să fac totul așa cum mă taie pe mine capul, în stilul meu, fără să îmi pese sau să mă afecteze ce zic cei din jurul meu. Eu, când grasă, când subțire, când sus, când la pământ, când abordabilă, când rece ca o stâncă.

Și tot eu, prietenul dar și dușmanul meu, plină de iubire, înfrântă de iubire, dar cu inima întreagă, gata să străbat orice cale.

Am dăruit și am primit, mi-am învățat lecțiile, am căzut în genunchi de zeci de ori, dar m-am ridicat de tot atâtea ori ca pasărea Phoenix, am străbătut cărări folositoare, dar m-am și pierdut în labirinturi inutile.

Eu, copila naivă, femeie, iubită, soție, mamă… eu, forța universului. Așa sunt eu… pentru că Dumnezeu mă iubește”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Frumoasa brunetă nu este străină de aparițiile provocatoare, în urmă cu câțiva ani pozând chiar pe coperta unei reviste pentru adulți. La vremea respectivă renumita prezentatoare a renunțat definitiv la haine și s-a pozat în toate splendoarea pe o plajă.

Cu toate acestea vedeta a mărturisit la un moment dat că pictorialul nud nu a fost o rampă de lansare în media, fiind de părere că „feminitatea unei femei nu stă în goliciunea ei”. Gabriela Cristea a declarat că nu ar mai poza nud, în ciuda faptului că în ultimii ani a mai primit oferte.