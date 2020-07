Gabriela Cristea, mărturisire despre momentele grele prin care a trecut: ”Am toate motivele să merg înainte”

Gabriela Cristea este o prezentatoare foarte apreciată de telespectatori, în ciuda faptului că în clipa de față nu are niciun proiect. Fire deschisă și transparentă, frumoasa brunetă le-a povestit fanilor din mediul online că a trecut prin clipe grele de-a lungul anilor.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Like a star!” de la Antena Stars a mărturisit că în drumul ei a întâlnit persoane care i-au vrut răul și au încercat să o doboare, însă a reușit să treacă peste toate cu capul sus. Gabriela Cristea este o învingătoare pentru că a știut să se ridice singură.

Mai mult decât atât, vedeta spune că acum are toate motivele să meargă mai departe pentru că are familia pe care și-a dorit-o mereu. Aceasta este căsătorită cu artistul Tavi Clonda alături de care este extrem de fericită, cei doi fiind părinții a două fete superbe.

Gabriela Cristea, despre clipelor grele prin care a trecut în ultimii ani

„Singură am reușit să mă ridic «de jos», atunci când au încercat alții să mă doboare. Singură am reușit să-mi construiesc tot ce am acum.

Acum, mai mult decât oricând, am toate motivele să merg înainte și să-mi împlinesc visurile, pentru că o fac pentru familia mea și împreună cu familia mea”, a scris renumita prezentatoare pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei imagini în care apare ținându-și fiica cea mică în brațe.

Gabriela Cristea a dezvăluit că toate obstacolele și problemele din trecut s-au rezolvat, datorită acestora fiind persoana puternică din ziua de azi. Frumoasa brunetă se simte împlinită de când a devenit mamă, mărturisind că fiicele sale sunt cele mai importante.

„Acum sunt mai puternică decât oricând. Las aici o mică bucățică din ceea ce e mai important pentru mine”, a continuat vedeta mesajul care arată că familia este cea care contează cel mai mult pentru ea.

Gabriela Cristea, puternică pentru fiicele sale

Vedeta este mândră de fetele pe care și le-a dorit atât de mult, postând adesea imagini cu ele pe rețelele de socializare unde nu le ascunde chipul. Datorită și pentru ele Gabriela Cristea este puternică și trece peste toate greutățile la care o supune soarta.

În plus, aceasta este deschisă și povestește adesea despre momentele frumoase sau mai puțin plăcute prin care trece cu fiicele sale: Bella Victoria Margot și Thea Iris Selena.

