Gabriela Cristea, mărturisiri dureroase despre divorț: ”Una dintre cele mai grele perioade”

Gabriela Cristea are amintiri dureroase despre divorțul cu care s-a confruntat. Prezentatoarea a povestit fanilor, în mediul online, cât de greu i-a fost în acel moment, dar și că a fost unul dintre cele mai dureroase din viața sa, de până acum.

Gabriela Cristea, amintiri dureroase despre divorț: ”Nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut”

Până să fie cu Tavi Clonda și să nască două fetițe, , care a murit în 2019. Căsnicia lor a fost una tumultoasă, drept urmare au divorțat, iar prezentatoarea a rememorat acel episod.

Gabriela Cristea și Marcel Toader au avut un mariaj de 5 ani, iar . Nu s-a desfășurat totul pe cale amiabilă, ci cu scandal. Ca motiv al despărțirii, Gabriela Cristea a spus că a fost agresată fizic și înșelată.

De curând, Gabriela Cristea le-a mărturisit fanilor că un apropiat trece printr-un divorț, fapt care a determinat-o să ofere detalii despre cum a trăit ea clipa când a pus punct unei căsnicii în care nu se simțea fericită, în pofida aparențelor.

Prezentatoarea a dezvăluit că niciodată nu și-a imaginat că va ajunge să divorțeze și că îi displăcea modul cum o priveau oamenii odată cu producerea situației. Astfel, consideră că persoanele care au parte acum de un episod similar trebuie încurajate și nu compătimite.

”A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele, pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut. E greu când oamenii încep să te privească ca pe o divorțată. Din perspectiva asta vreau să vorbesc.

Oamenii care divorțează nu au nevoie de empatia gratuită, n-au nevoie să li se plângă de milă și mai ales nu au nevoie să le fie denigrat fostul partener. Au nevoie doar să li se spună că va fi bine și că undeva la capătul drumului, după ce se termină această perioadă, lucrurile vor fi simple și ce e bun abia apoi va veni”, le-a detaliat Gabriela Cristea fanilor,

Gabriela Cristea, după divorțul de Marcel Toader: ”Mă bucur că am scăpat”

Printre acestea, Gabriela Cristea a mai spus că nu credea că va mai avea curajul să înceapă o nouă relație, după divorț, și avea senzația că viața sa este una năruită. De altfel, în acea perioadă lucrurile s-au complicat din mai multe puncte vedere, căci a constatat că unele prietene nu o mai voiau în preajma soților lor, de teamă că i-ar putea fura.

Gabriela Cristea și-a mai dat seama odată cu divorțul că nu toată lumea pe care o avea împrejur îi este prietenă cu adevărat. Așadar, a început să se redescopere și să devină la rândul ei selectivă. Deși în urmă cu 10 ani suferea, acum consideră un prilej de bucurie despărțirea de Marcel Toader.

”Mă bucur că am scăpat și ce pot să vă spun este că după am realizat că mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. Abia atunci am început să mă redescopăr și chiar să-mi placă statutul ăsta de divorțată”, a mai transmis vedeta.

La doi ani de la divorț, Gabriela Cristea a început o nouă viață alături de artistul Tavi Clonda. Cu acesta s-a căsătorit în 2015 și și-a îndeplinit și visul de a fi mamă. Trecută de 40 de ani, prezentatoarea a reușit să aducă pe lume două fetițe, Victoria și Iris.