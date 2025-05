Gabriela Cristea povestește cum s-a despărțit de Tavi Clonda, concurent la Tempting Fortune: „Când a plecat, eram foarte bolnavă”

Gabriela Cristea a povestit cum a fost despărțirea de Tavi Clonda, soțul ei fiind plecat la filmările celui mai nou și promițător reality-show din România, Tempting Fortune, difuzat de Kanal D din 11 mai.

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit, într-un interviu oferit pe YouTube, că nu s-au vărsat lacrimi, dar a început deja să îi simtă lipsa bărbatului. Vedeta a relatat că multe dintre sarcinile pe care acum trebuie să le facă erau în cârca lui Tavi.

Realizează în aceste momente cât de mult o ajută partenerul ei de viață. Însă… pentru a nu se gândi la faptul că este plecat la mii de kilometri depărtare, Gabriela Cristea își caută tot felul de activități să aibă mintea ocupată.

în cadrul aceluiași interviu, că artistul a fost pe punctul să renunțe la . Motivul? Când și-a făcut bagajele, starea de sănătatea a Gabrielei nu era deloc bună. Ea l-a încurajat și l-a asigurat că se face bine și că trebuie să profite de șansa care i s-a oferit.

„Când a plecat, eram foarte bolnavă”

„Nu a fost cu lacrimi plecarea, pentru că m-am pregătit psihologic. Am resimțit destul de mult. De exemplu: cine se mai duce să îmi spele mie mașina? M-a întrebat o dată un domn, persoană public, măi, da eu de câte ori te văd mașina e impecabilă. Da, pentru că am un soț care mă iubește. Degreva de pe umerii mei tot felul de chestii de genul ăsta.

Am făcut o listă mare cu lucruri pe care le am de făcut, ca să știu că nu stau. Dacă nu stai, nu te gândești. Normal că îmi e dor de el, dar vezi, așa funcționează creierul. Te focusezi pe o chestie și nu te lamentezi. Viața noastră a fost destul de complicată și doar așa am reușit să trecem peste multe.

Acum nu e niciunul căzut, e o șansă să nu mai fie soțul Gabrielei Cristea. Cred că tentațiile lui vor fi legate mai degrabă de dorul de fete, de dorul de mine, de teama să fim bine. El când a plecat eram foarte bolnavă. Am făcut o pneumonie, nu a vrut să mai plece. Dar eram destul de rău și cu starea de spirit, dar am avut-o pe soacra mea, am avut un pic de ajutor”, a declarat Gabriela Cristea la