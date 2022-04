Gabriela Cristea, prezentatoarea show-ului Mireasa – Capriciile Iubirii, și-a schimbat look-ul: ”Mult mai tânără”

Prezentatoarea de la Antena Stars Gabriela Cristea a decis să facă o schimbare sesizabilă a felului în care arată și se expune pe micile ecrane. Așa că, în weekend, a trecut pe la stilist și, încântată de rezultat, a postat pe conturile ei de socializare fotografia care îi dezvăluie noul look.

Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul

Gabriela Cristea, prezentatoarea show-ului Mireasa – Capriciile Iubirii de la Antena Stars a decis ca, odată cu venirea primăverii, să facă o schimbare cu privire la look-ul ei. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a mers la un salon de coafură și și-a schimbat tunsoarea.

ADVERTISEMENT

Cu o frizură nouă, Gabriela Cristea a dorit să afle și părerea fanilor săi, așa că a postat o fotografie pe conturile ei de socializare cu schimbarea de look obținută. Iar reacțiile fanilor au fost, în majoritatea lor, apreciative, noua înfățișare a vedetei TV de 47 de ani fiind considerată inspirată.

Comentariile primite de Gabriela Cristea la fotografia postată au remarcat că schimbarea ei de look îi aduce un aer mult mai proaspăt care o avantajează în mod special pe prezentatoarea de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

”Te face mult mai tânără”, ”Dacă v-ați schimba și culoarea părului sigur v-ar întineri mult mai mult, negrul maturizează destul de mult. În schimb tunsoarea e foarte frumoasă, vă dă un look fresh, tineresc”, sunt câteva dintre comentariile postate de fanii vedetei TV la fotografia pe care a postat-o.

Cu toate acestea, unii dintre cei care o urmăresc pe Gabriela Cristea nu s-au putut abține să nu o și înțepe puțin pe seama problemei de care se plânge de ani buni deja: kilogramele în plus.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea și-a schimbat look-ul și speră să slăbească

”În sfârșit alt look… Doamne ajută! Acum să mai și slăbești puțin, n-ar strica”, i-a scris un răutăcios la fotografia postată, semn că declarațiile făcute de vedetă pe tema pierderii unor kilograme au ajuns și la urechile acestora.

“În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, spunea acum trei săptămâni Gabriela Cristea într-un live, pe pagina ei de Instagram.

ADVERTISEMENT

De altfel, și că a încercat nenumărate diete, unele cu rezultate bune, altele inutile.

ADVERTISEMENT

“M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice.

Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. (…) Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, mai spunea, la , acum ceva vreme, Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, mărturisiri dureroase la emisiunea pe care o prezintă

Acum ceva vreme, chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă, Mireasa – Capriciile Iubirii de la Antena Stars, E adevărat, a mai precizat prezentatoarea TV care, acum, formează o familie fericită alături de Tavi Clonda, a fost și ea în postura de a înșela.

”Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: Stop! Până aici”, a mai spus vedeta Gabriela Cristea în cadrul show-ului pe care îl moderează.