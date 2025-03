Gabriela Cristea, pusă la zid de internauți. Ce au observat fanii la o fotografie postată de fosta prezentatoare de la Mireasa – Capriciile iubirii

Soția artistului Tavi Clonda, Gabriela Cristea, a fost pusă, din nou, la zid de internauți. Ce au observat fanii din mediul online la o fotografie postată recent de fosta prezentatoare de la Mireasa – Capriciile iubirii. Vedeta nu a oferit un răspuns.

Gabriela Cristea, criticată aspru din cauza unei imagini

Gabriela Cristea este una dintre persoanele publice care ajunge adesea în . Unii o critică aspru pentru kilogramele în plus, în timp ce alții sunt supărați pentru că apelează la prea multe filtre.

ADVERTISEMENT

De curând, fosta gazdă a emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii a distribuit o , subliniind că este obosită. Vedeta a vrut să transmită că viața de femeie casnică nu este deloc ușoară și că are multe sarcini de rezolvat.

Prezentă la cofetăria pe care o deține, fosta moderatoare de la Antena Stars a atras un val de remarci negative. Internauții au observat că nu se mai îngrijește de când a renunțat la emisiunea pe care o avea pe micile ecrane.

ADVERTISEMENT

„Ai uitat să pui filtre la mustață”, „Vezi că ai uitat să te modifici” sau „Grijă cu filtrele că ți-a luat-o nasul într-o parte”, sunt o parte dintre comentariile primite de Gabriela Cristea pe contul de Instagram.

„Se vede după… sprâncene. Ce ați pățit?”, este mesajul venit de la un alt internaut, pe social media. Unele dintre aceste remarci au fost șterse ulterior de fosta prezentatoare de la Mireasa – Capriciile iubirii, pentru că nu mai apar în online.

ADVERTISEMENT

Cum le răspunde Gabriela Cristea criticilor

Gabriela Cristea nu le răspunde foarte des celor care îi lasă comentarii neplăcute în mediul virtual. Cu toate acestea, vine cu dreptul la replică atunci când îi este criticată munca pe care o depune la prăjiturile pe care le face.

ADVERTISEMENT

Mulți clienți s-au declarat nemulțumiți de produsele pe care vedeta le comercializeză. Unii cumpărătorii susțin că fosta jurnalistă folosește chimicale în cozonaci, aceasta subliinind că ingredientul pe care-l adaugă este praful de sare.

„Praful de sare, atât de necesar în bucătărie atunci când gătim produse sărate, dar și pe cele dulci, pentru că da, este important să punem sare în preparatele dulci, pentru că sarea desface aromele.

Ouăle sunt din sursă sigură, făina mea are un indice proteic de 15%, laptele nu are niciodată mai mult de 3,5% grăsime, iar untul are undeva la 80% grăsime.

În felul acesta, aluaturile mele cresc și sunt extrem de elastice și extrem de ușor de modelat, iar la final cozonacii mei se desfac în pale, pale”, a declarat la un moment dat Gabriela Cristea, notează .