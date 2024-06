Gabriela Cristea, reacție după ce a fost criticată pentru aspectul fizic: “Mi-am asumat lucrul ăsta”

Gabriela Cristea a avut o reacție după ce a fost, din nou, criticată pentru aspectul fizic. Prezentatoarea a primit mai multe comentarii negative de-a lungul timpului.

Ce reacție a avut Gabriela Cristea după ce a fost criticată pentru aspectul fizic

Prezentatoarea TV are o activitate de peste 20 de ani în lumea televiziunii, iar în tot acest timp a strâns o mare comunitate de oameni care o urmăresc pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, , mai ales în legătură cu aspectul fizic. Multe persoane i-au reproșat Gabrielei Cristea, în ultimii ani, că a pus câteva kilograme în plus.

Unii au îndemnat-o pe vedetă să-și facă o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de grăsimea nedorită. Soția lui Tavi Clonda nu s-a mai abținut și a reacționat după criticile primite.

Vedeta în vârstă de 49 de ani a spus că acceptă transformările prin care a trecut odată cu înaintarea în vârstă și că sănătatea e mai importantă. Aceasta a precizat că va lua măsuri în legătură cu greutatea doar atunci când va simți nevoia să facă acest lucru.

“Mie mi se pare că înainte de a fi frumos, trebuie să fii sănătos. Sunt mulți care îmi spun că ar trebui să îmi fac operație de lipo. Da, poate ar trebui să îmi fac, dar doar dacă simt eu că trebuie să fac chestia asta.

Eu îmi accept și vârsta și transformările prin care am trecut. M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și a nesimțirii pentru că am mâncat în timpul sarcinii. Mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat transformările”, a spus prezentatoarea de la Antena Stars în mediul online, potrivit .

Gabriela Cristea: “Mi se pare ipocrizie”

De asemenea, să-și pună fațete dentare, așa cum au făcut și alte vedete. Prezentatoarea le-a spus, însă, că nu simte nevoia să facă asta atâta timp cât nu este necesar.

Gabriela Cristea a mai precizat că cei care își pun fațete trebuie să aibă foarte multă grijă la alimentele pe care le consumă, care nu e bine să fie tari. Aceasta consideră că nu trebuie să-și facă intervenții doar pentru a fi în rând cu lumea.

Soția lui Tavi Clonda spune că intervențiile trebuie făcute doar dacă e nevoie pentru sănătate și că va recunoaște în fața fanilor în cazul în care își va face vreodată vreo operație.

“În ultima perioadă am primit mai multe mesaje că ar trebui să îmi pun fațete, dar la modul: ‘Ce stai cu dinții ăia? Pune-ți și tu fațete să fii în rând cu lumea!’ Nu știu dacă știți care sunt regulile pentru fațete, dar sunt foarte dure.

Practic, când îți pui fațete, nu mai ai voie să mănânci nimic, nici măcar să muști dintr-un măr. Totul trebuie să fie cât mai moale. Pe dedesubt este un dinte care este pilit. Îți strică dintele tău.

Mie mi se pare că atâta timp cât ai ce îți trebuie de la natură, nu ar trebui să te hazardezi și să îți pui ceva artificial. Doar în cazuri extreme, în care ar trebui să intervină pe zonă de sănătate.

Dacă am să-mi fac vreo intervenție, fiți siguri că am să recunosc. Mi se pare ipocrizie să îți faci ceva și să zici că a fost de la natură”, a mai spus vedeta.