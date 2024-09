Gabriela Cristea, reacție dură după ce s-a spus că divorțează de Tavi Clonda: ”Ce ți-e scris în frunte ți-e pus”

Gabriela Cristea a avut o reacție dură după ce s-a scris că divorțează de soțul ei, Tavi Clonda. Vedeta a spus, în mediul online, cum stau lucrurile în căsnicia cu tatăl fetițelor ei.

După ce s-a spus că divorțează de Tavi Clonda, Gabriela Cristea a avut o reacție dură. Ce a transmis prezentatoarea

De curând, în spațiul public a apărut o informație potrivit căreia ar fi la un pas de separare. Prezentatoarea de la Antena Stars nu a lăsat lucrurile așa și a reacționat pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea le-a explicat urmăritorilor, într-un videoclip, cum stau lucrurile în căsnicia ei. Inițial, aceasta a dat de înțeles că e și partenerul ei de viață ar avea, într-adevăr, probleme.

Prezentatoarea nu s-a putut abține și a ținut să reacționeze după apariția acestor informații. Totul a început după ce a văzut câteva titluri care i-au atras atenția.

“Da, până la urmă, trebuie să recunosc cinstit. Da, divorțul bate la ușă, asta este. Din când în când, este bine să acceptăm realitatea așa cum este și știți cum e, nu putem fugi de soartă, ce ți-e scris în frunte ți-e pus.

Doar că, (n.r. râde), da, fraților, dar nu am putut să mă abțin. Am zis asta pentru că astăzi am citit ‘Bombă pe plaiuri mioritice. Gabriela Cristea, divorț bombă’.

Este un titlu care circulă în social media cum că divorțez de soțul meu. Să vă răspund? Nu cred că are sensul”, a spus vedeta pe Facebook.

Ce se întâmplă, de fapt, în viața Gabrielei Cristea

Ulterior, și a spus că nu a existat niciodată posibilitatea ca ea și Tavi Clonda să divorțeze. În trecut, au mai apărut speculații cu privire la despărțirea celor doi, dar vedeta spune că niciodată nu a fost adevărat.

Totodată, aceasta le-a spus internauților că viața ei este foarte frumoasă și i-a îndemnat să nu mai creadă tot ceea ce apare despre ea în mediul online.

“Bine, o să vă răspund. Nu, nu divorțăm și nici nu a fost vreodată vreo discuție despre divorț (…) Nu am divorțat nici anul trecut, nici acum doi ani când a mai apărut o știre și nu ne-am propus vreodată în viața asta să divorțăm (…)

Nu mai credeți toate balivernele și prostiile posibile, pentru că viața mea e frumoasă și o trăiesc”, a mai spus prezentatoarea TV.