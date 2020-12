Gabriela Cristea și-a făcut planurile pentru Crăciun și Revelion. Cum sărbătorește prezentatoarea TV, chiar și în timpul pandemiei

Chiar dacă ne aplăm în plină pandemie, Gabriela Cristea este pregătită pentru sărbătorile de iarnă și știe deja unde va celebra de Crăciun și de Revelion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soția lui Tavi Clonda și-a făcut deja planurile și le-a împărtășit ideile sale urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare, fiind horărâtă să nu renunțe la obiceiurile sale din perioada sărbătorilor.

În ciuda pandemiei, Gabriela Cristea își dorește să simtă în continuare vraja sărbătorilor de iarnă alături de soțui ei și de cele două fetițe pe care la au împreună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea și-a făcut planurile pentru sărbători

Gabriela Cristea se pare că nu este îngrijorată nici pentru că ar putea acumula kilograme în plus în perioada sărbătorilor, ba chiar așteaptă cu nerăbdare să guste din bucatele tradiționale.

Conștientă că anul 2020 a fost un an plin de provocări și de evenimente nefaste, prezentatoarea TV este pregătită să înceapă noul an plină de optimism și sperând la vremuri mai bune.

ADVERTISEMENT

„Sunt sigură că vom mânca sarmale și cozonac, chiar daca vom pune 1-2 kg pe șolduri. Cu certitudine ne vom ține de mână în noaptea de Anul Nou și ne vom pune o dorință pentru 2021, chiar dacă nu vom ciocni o cupă cu șampanie. Sunt sigură că vom trăi vremuri mai bune dar nu mă plang nici acum, important e să fim sănătoși și să ne avem unii pe alții. Eu sunt recunoscatoare pentru tot.”, a spus vedeta.

Deși anul care se va încheia a fost unul dificil atât pentru ea, cât și pentru cântărețul Tavi Clonda, Gabriela Cristea nu dorește să renunțe la obiceiurile ei din perioada sărbătorilor și va petrece Crăciunul și Revelionul în sânul familiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Anul 2020 a fost atât de…altfel. Daaa, totul a fost cu susul în jos, valorile s-au schimbat, valențele sunt altele…important e să nu ne abandonăm principiile și să ne păstram valoarea și valorile. Eu nu am să renunț la colinde, nici dacă trebuie să le fredonez în gând. Am să deschid cadouri cu fetele mele și cu Tavi pe 25 decembrie, chiar dacă am să împachetez mere și covrigi.”, a scris Gabriela Cristea.