Gabriela Cristea şi-a pus fanii pe gânduri: “Am primit o veste proastă”

Gabriela Cristea a făcut un anunț îngrijorător pe rețelele sociale și i-a pus pe gânduri pe fani. Vedeta și familia ei au traversat o perioadă dificilă după ce au fost infectați cu COVID-19, dar au trecut cu bine peste boală.

La scurt timp după ce s-a vindecat, Gabriela Cristea a primit o veste proastă. Vedeta de televiziune nu a dat prea multe detalii.

Prezentatoarea a spus doar că a analizat foarte mult vestea primită și că a ajuns la o concluzie.

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea şi-a pus fanii pe gânduri după ce a făcut un anunț îngrijorător

este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România și se bucură de un număr mare de fani și pe rețelele sociale, unde este foarte activă. Soția lui Tavi Clonda a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe urmăritori.

Prezentatoarea de la Antena Stars a primit o veste proastă, dar nu a dezvăluit despre ce este vorba.

ADVERTISEMENT

Vedeta a analizat vestea primită și a descoperit că există și o parte bună în această situație. Bruneta a tras o concluzie pe care le-a împărtășit-o și internauților.

„Viața e atât de schimbătoare. Ieri am primit o veste proastă, dar până seara am întors totul pe toate părțile și am descoperit că vestea proastă are și o perspectivă bună, dacă vezi partea plină a paharului.

ADVERTISEMENT

Concluzia: ca să realizezi ceva, ai nevoie de tenacitate și dorința de a o lua mereu de la capăt. Până când ajungi să îți atingi scopul. Închin pentru cei temerari!”, a declarat Gabriela Cristea pe Instastory.

Gabriela Cristea, despre perioada petrecută în izolare

Gabriela Cristea s-a infectat după jumătatea lunii octombrie. La scurt timp s-au infectat Tavi Clonda și cele două fetițe pe care le au împreună, dar toți au avut forme ușoare ale bolii.

ADVERTISEMENT

Inițial, vedeta a încercat să-i protejeze pe cei dragi și a stat izolată în dormitor. Prezentatoarea TV a recunoscut că izolarea a fost grea, mai ales din punct de vede psihic.

Atunci când s-a izolat singură, fiica ei, Victoria, o întreba mereu de ce nu iese, lucru dificil pentru amândouă.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta.

În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, spunea vedeta la Antena Stars.