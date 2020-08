Gabriela Cristea și soțul ei, aniversare atipică la un an de la cununia religioasă. Ce au făcut cei doi

Saptamana asa am implinit un an de la casatoria religioasa, in primavara am facut 5 ani de cand suntem luati cu acte, iar in toamna se implinesc 7 ani de cand ne iubim. De data asta nu am iesit la restaurant, am facut doar niste poze in curtea casei noastre si asteptam momentul in care vom putea iesi la o intalnire ca pe vremuri. @taviclonda #victorienii #taviclonda #bygabrielacristea

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT