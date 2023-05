Gabriela Cristea și Tavi Clonda, aventură extremă cu fiicele lor: „Ele văd la noi și vor să încerce”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut dezvăluiri în exclusivitate, pentru FANATIK, despre planurile lor de viitor, unele care le includ în special pe cele două fetițe!

Tavi Clonda spune cât de deschiși sunt el și Gabriela Cristea față de fetițele lor

sunt părinții a două fetițe, Victoria și Iris. Prezentatoarea tv și-a dorit mult să aibă copii și după multe tratamente a reușit să o aducă pe lume pe Victoria. Doi ani mai târziu a venit pe lume și mezina familiei, Iris. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au dezvăluit ce le lasă pe fete să facă, dar și ce personalitate puternică au micuțele.

ADVERTISEMENT

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt mereu în centrul atenției. Ani la rândul viața lor a fost expusă publicului datorită meseriei fiecăruia, dar și a diverselor reality-show-uri la care au participat. Acum, Tavi a spus în ce direcție vor să se îndrepte fetițele lor.

„Fetele își schimbă destul de des preferințele. O dată vor la televiziune ca mami, apoi vor cântărețe ca tati, apoi balerine sau pompieri. Sunt mici și se joacă acum. Dar le place televiziunea, mai nou cer și lavaliere, microfoane. Le-am cumpărat microfoane de cântat destul de profi că cele de jucărie nu le încântă că nu se aude deloc”, a spus Tavi Clonda în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Tavi Clonda: „Nu forțăm copiii să facă nimic doar pentru că vrem noi”

și vor să își surprindă fetițele. Tavi Clonda spune că vrea să le învețe sporturi extreme pe cele mici. Prima experiență: snorkelingul.

„Ne plănuim vacanțe, suntem pe ultima sută de metri. Ne hotărâm unde să mergem. Gabriela ar vrea pe Coasta de Azur, eu vreau în Spania. Obligatoriu trebuie să mai mergem în Grecia pentru că de când am făcut copiii nu am mai mers. Înainte mergeam des în Grecia. Este una dintre destinațiile noastre preferate. Voi face snorkeling cu fetele că deja au crescut. Cea mare va face sigur, cea mică va încerca și ea. Nu este periculos, noi deja avem măști profesionale. Ele au văzut la mine cum fac în piscină. Cea mare a fost fascinată, dar nu vede nimic în piscină, ce să vezi? Doar să simți senzația care este foarte mișto.

ADVERTISEMENT

Dar dacă vom face în Grecia va vedea și pești, meduze, caracatițe, îi va plăcea foarte mult. Vom vedea, noi nu forțăm copiii să facă absolut nimic doar pentru că vrem noi. Ele dacă văd la noi și vor să încerce, le îndrumăm să facă, dacă nu vor, este în regulă”, a spus Tavi Clonda în exclusivitate pentru FANATIK.

Și, pentru că tot au vorbit despre vacanță și snorkeling în piscină, Tavi Clonda a dezvăluit cât mai au de lucru la casă. El și Gabriela Cristea s-au mutat în 2017 când Victoria abia se născuse și nu este gata nici acum.

ADVERTISEMENT

“Weekendul acesta a fost frumos și am umplut piscina. Așteptăm să vină vremea frumoasă să ne bucurăm de piscină. Mai sunt multe de făcut la casă. Am lăsat studioul meu ultimul și sala de repetiții. Pe mine m-am lăsat ultimul. Mai este de lucru în partea aceea, dar nu am avut timp și energie pentru asta. Avem o sală de sport mai mare, am făcut acolo și sală de repetiții, doi într-una. Mai este de muncă destul, dar ne descurcăm”, a mai spus el.

ADVERTISEMENT

Tavi Clonda spune ce regret are după ce s-a mutat: „Nu aș mai proceda așa”

bine pus la punct de la început. Au făcut totul cu timpul, s-au și răzgândit, iar asta le-a tăiat din elan și energie.

“Dacă aș mai face o casă, nu aș mai proceda așa. Aș face totul de la început: tot planul, toate camerele. După aceea este mai greu să le mai faci. Te lași pe tânjeală când ai ce îți trebuie. Noi ne-am mutat în casă când Victoria avea o zi, ne-am mutat direct acolo. Nu era totul gata, dar a trebuit să facem repede. Am făcut un dormitor, apoi pe al doilea și tot așa. Erau băile și bucătăria, dar a fost de muncă”, a dezvăluit Tavi Clonda pentru FANATIK

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cei mai noi protagoniști ai unui reality show?!

Este vorba despre un reality-show de supraviețurie la care vor participa cupluri de vedete. Toată acțiunea se va desfășura, într-o casă. Printre vedetele dorite de producători se numără Alex Velea și Antonia, Delia și soțul, dar și Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Acesta din urmă a spus cum stau lucrurile, de fapt.

„Nu este adevărat că participăm anul acesta. Am avut câteva discuții anul trecut, dar nu s-au concretizat. Nu putem să mergem în acest an pentru că nu s-au legat lucrurile. Anul viitor, am putea încerca”, a spus Tavi Clonda pentru FANATIK