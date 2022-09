Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au retras fiicele de la grădinița privată pentru una de cartier: ”S-a scumpit și la stat cu 82%”

Prezentatoarea emisiunii Capriciile Iubirii trebuie să scoată, de anul acesta, mai mulți bani din buzunar pentru a putea plăti grădinița celor două fetițe, Victoria (grupa mare) și Iris (grupa mică). Tatăl fetițelor, Tavi Clonda, dezvăluie, exclusiv pentru FANATIK, motivul pentru care au renunțat la sistemul educațional de la privat, pentru cel de stat.

Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dat fiicele la grădiniță de stat

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au început să se pregătescă pentru a micuțelor cu ceva timp înainte. Pentru a evita aglomerația, dar și situația în care sunt luați prin surprindere că le lipsesc lucruri în prima zi, prezentatoarea și soțul ei au făcut cumpărăturile din timp, asta însă nu i-a ferit de bătăi de cap sau de mofturile micuțelor prințese.

”Ne-am pregătit, am fost la cumpărături. Hăinuțe, în primul rând, pentru că Victoria a intrat la grupa mare și Iris e la grupa mică. Este un pic de nebunie, îndr-adevăr. Mici chestii cu care să se ducă ziua la grădiniță. Un hanorac, o rochiță, un sarafan, chestii pentru serbări sau pentru zile mai speciale.

Am găsit, ne-am descurcat așa, dar e complicat cu ele când mergi la cumpărături. Ele vor și de aia, și de aia. Au dorințe, au preferințe, au tot felul de lucruri. Și, în afară de hăinuțe și alte rechizite, mai vor și jucării”, a declarat, pentru FANATIK, Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea.

Gabriela Cristea este una dintre mămicile norocoase. A fost ajutată puțin atunci când vine vorba de rechizite, asta pentru că anumiți parteneri i-au trimis diverse daruri pentru cele mici. Ba mai mult, și apropiații le-au făcut micuțelor foarte multe cadouri, pentru că se apropie ziua de naștere a Victoriei.

”Îți spun sincer că rechizite am tot primit. Cadouri, cadouașe. Va fi și ziua Victoriei și a cam primit. Oricum au un fond la grădiniță și mai iau și de acolo. Nu e ca la școală deocamdată, dar au primit fetele: creioane, caiete, tot felul de carioci, de chestii, de cărți. Bine, am luat din magazinul respectiv câte ceva, ce au vrut ele, dar grosul l-am primit acasă. Nu știu să spun prețul”, a precizat soțul prezentatoarei de la Antena Stars, în exclusivitatea, pentru FANATIK.

Tavi Clonda vorbește despre taxele plătite pentru grădinița fiicelor: “O să se simtă puțin”

Întrebat cât au scos din buzunare el și Gabriela Cristea pentru cele necesare începutului de an, Tavi Clonda a spus că doar pentru o tranșă de hăinuțe au plătit câteva sute de lei bune.

”Cred că suma a fost undeva pe la 600 de lei. Gabriela s-a ocupat. Nici nu știu că au fost mai multe tranșe, și poate mai mult. Le-am luat să aibă toată toamna. Pentru amândouă(n.r. fetițele)”, a adăugat Tavi, pentru FANATIK.

Atunci când vine vorba de costurile pentru educația micuțelor, artistul spune că lucrurile sunt total schimbate față de anul trecut. Tavi Clonda susține că este din ce în ce mai dificil când vine vorba de taxele plătite de părinți, pentru că, de la un an la altul, cheltuielile cresc.

”Deși fetele noastre sunt la grădinițe de stat… s-a scumpit și grădinița de stat cu 82%. Nu mai știu exact cât era anul trecut, dar nu sunt așa scumpe ca cele private și am fost foarte mulțumiți de grădiniță, dar și de preț, dar sigur nu era mult. Acum o să se simtă un pic. Acum avem de plătit 40 de lei pe zi. Nu prea sunt eu cu banii”, mai spune soțul Gabrielei Cristea.

Soții Clonda-Cristea regretă că și-au dus fiicele la privat

Soții Clonda au luat decizia de a schimba sistemul de școlarizare al micuțelor, asta după ce nu au fost mulțumiți de cum se petreceau lucrurile la grădinița privată unde mergeau anul trecut.

”Am ținut cont și de aspectul financiar, dar nu a fost primul, pentru că nu eram mulțumiți de unde mergeau amândouă… Ni s-a propus aici, este mai aproape de casă și am fost foarte bucuroși. Dacă am și plătit mai puțin a fost bonus, dar nu ne-am gândit la bani că nici când ne-am dus la privat nu ne-am gândit. Știi cum sunt părinții, te gândești să fie bine pentru copii, nu contează acum… care este efortul financiar”, a declarat, pentru FANATIK, Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea.

Tavi Clonda, despre motivul pentru care au renunțat la grădinița privată: “Nu erau trasparenți”

Tavi Clonda dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, că atât el, cât și Gabriela Cristea regretă hotărârea inițială de a duce fetele la grădiniță privată. Cântărețul povestește în detaliu ce s-a întâmplat de au luat decizia radicală de a muta micuțele în sistemul educațional de stat și spune că au avut și motive de îngrijorare pentru că nu știau ce se petrece în statele ușilor închise.

”Au fost niște discuții cu doamna directoare de acolo, nu ne-am înțeles, nu erau transparenți. Nu știam ce fac copiii pe acolo, copiii erau ok, dar nu… la o grădiniță și părinții trebuie să fie ok, nu numai copiii. Pentru că noi ne dăm comorile acolo și atunci trebuie să știm cam ce fac.

Ni se spunea doar dacă era o mică problemă. Dacă îi curge nasul sau dacă tușește, ni se spunea, bineînțeles. Dar nu știam și alte lucruri. Foarte rar aveam de vorbit cu ele, nu aveam timp, nu ne potriveam. Nu prea știam ce se întâmplă. Ele, fiind mici, nu spuneau mare lucru, că nu știau să spună. Și nu era ok”, a declarat Tavi Clonda.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au împărțit sarcinile. Ea – la TV, el – cu fetele

Deși nu sunt la primul început de an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost loviți de un nou val de emoție. Cântărețul spune că lucrurile se vor schimba odată cu începerea grădiniței, pentru că prezentatoarea a revenit și la “cârma” emisiunii Capriciile Iubirii, iar serile lui vor fi acaparate de fetițe și pregătirea lor de somn, dar și de o nouă zi la grădini'[.

”Fiecare început este cu emoție, dar acum, fiind aceeași grădiniță și aceeași oameni, sunt un pic mai liniștit din punctul ăsta de vedere. Eu seara iară sunt de serviciu acasă, dar încerc să îmi rezolv treburile până atunci și seara să văd de fetițe”, adaugă Tavi Clonda.

“La anul, pe vremea asta, o să fie un pic mai mare haosul”

Emoțiile își fac simțită prezența și atunci când este adus în discuție faptul că fiica lui cea mare, Victoria, va merge la școală, anul viitor. Acolo deja lucrurile par să prindă un contur diferit în mintea soțului Gabrielei Cristea.

”Ea spune la școală de la început.`Go to school`, nu spune grădi neaparat. Pentru ea este tot o școală și cred că este ok că vede lucrurile așa. Este la școală, dar la grupa mare. La anul viitor va fi la școală, dar la clasa 0. Nu cred că va fi o problemă. O singură chestie o să fie un pic dubios. Acum, că m-ai întrebat, mă gândesc la ea pentru prima oară. Pentru că ele sunt împreună, chiar dacă sunt grupe separate, se văd la joacă, la masă, deci se mai văd pe acolo. Se văd zilnic, merg zilnic în mașină, le iau zilnic pe amândouă.

Atunci o să fie o despindere și o să vedem cum o gestionăm, încă nu știu. Mai am puțin să mă gândesc. Dar o să fie emoționant la anul, pe vremea asta, o să fie un pic mai mare haosul”, a declarat, pentru FANATIK, Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea.