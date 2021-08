Gabriela Cristea, situații dificile cu cele două fete. Cu ce se confruntă prezentatoarea de la Antena Stars

Prezentatoarea de la Antena Stars se confruntă cu situații dificile cu cei doi copii, chiar dacă de ceva vreme merg în colectivitate, la grădiniță. a mărturisit că ambele au crize de tantrum.

Frumoasa brunetă încearcă să-și păstreze calmul de fiecare dată, fiind conștientă că este numai o etapă, fetițele având personalități extrem de puternice încă de pe acum.

Vedeta trece peste momentele neplăcute destul de ușor, Gabriela Cristea având un ajutor de nădejde și în persoana soțului ei, artistul Tavi Clonda.

Gabriela Cristea, despre rolul de mamă. Cum se descurcă cu personalitatea puternică a fetelor sale

„Astăzi au urlat amândouă. Asta după ce, de vreo lună, sunt foarte fericite că merg la grădiniță. Amândouă au avut un puseu de personalitate, chiar o criză de tantrum, la prima oră a dimineții (râde).

A fost ok, pentru că am învățat să trec peste aceste crize și, stând de vorbă cu educatoarele și doamnele care se ocupă de ele, mi s-a explicat că eu trebuie să am tărie de caracter, pentru că ele profită.

Am trecut peste, am înghițit în sec, pentru că nu e ok să îți vezi copilul făcând o criză de tantrum, și le duc frumușel la grădiniță, iar lor le este foarte bine și vin fericite de acolo.

Cel puțin la Victoria, cea mare, se vede o evoluție extraordinară de când e la grădiniță, iar celei mici i se dezvoltă din ce în ce mai tare personalitatea, ceea ce…

La momentul ăsta nu e un lucru chiar grozav (râde). Pe viitor va fi bine pentru ea”, a mărturisit Gabriela Cristea într-un interviu pentru revista .

Cunoscuta prezentatoare TV este convinsă că lucrurile s-au schimbat de când fetițele merg la grădiniță, unde au un program bine stabilit și intră în contact cu alți copii.

Victoria și Iris au vacanță numai când își iau părinții de la serviciu, anul acesta dorindu-și să stea mai aproape de casă având în vedere criza sanitară.

În felul acesta Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor recupera timpul în care ei au muncit, iar fetele au mers la grădiniță. Vacanța este ocazia perfectă de a sta împreună.