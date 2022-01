Cum arătau Gabriela Cristea și Tavi Clonda la începutul relației. Cei doi au împlinit opt ani împreună

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au postat o imagine de la începutul relației, pe platourile de filmare de la Kanal D, acolo unde bruneta prezenta emisiunea “Te Vreau Lângă Mine”.

La vremea respectivă, Tavi Clonda era solistul formației muzicale a emisiunii.

Pentru a marca această zi atât de specială pentru amândoi, Gabriela Cristea a postat o fotografie de acum opt ani, spre surprinderea fanilor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, imagine de la începutul relației

În dreptul fotografiei postate pe , Gabriela Cristea i-a transmis un mesaj special soțului ei.

“8 ani de când am făcut poza asta, dacă puteți să vă închipuiți…când au trecut? Dar dacă mă uit la cate s-au “adunat” pe lângă noi realizez că aveam nevoie de acest timp.”, a scris vedeta.

Gabriela Cristea are două fiice împreună cu Tavi Clonda. Fiica cea mare, Bella Victoria Margot, are 4 ani, iar cea mică, Thea Iris Selena, are 2 ani.

Cei doi au plecat într-o scurtă vacanță în Egipt, alături de fetițele lor, acolo unde și-au încărcat bateriile. La început de an, aceștia au avut ocazia să petreacă timp de calitate în familie și să se bucure de căldură și de mare.

Gabriela Cristea, surprinsă de fiicele ei

Recent, Gabriela Cristea , după ce i-au arătat ce au învățat să facă la grădiniță. înainte de Crăciun.

Micuțele au venit acasă cu niște decorațiuni făcute manual. Uimită de ce a văzut, Gabriela Cristea a ținut să o felicite pe educatoare pentru că îi învață pe copii asemenea lucruri practice.

Victoria și Iris învață mereu interactiv despre mediu și corpul uman, lucru care o bucură pe Gabriela Cristea. Prezentatoarea le-a spus fanilor că fetele merg la o grădiniță de stat, nu privată.

“Dragilor, eu azi am rămas profund impresionată de felul în care au înțeles doamnele educatoare să facă activități cu copiii de la grădiniță unde merg și fetele noastre.

Victoria vine zilnic acasă cu planșe și tot felul de figurine de la activități, învață interactiv despre corpul uman și mediu, așa că ni se pare normal.

Azi când a venit Iris acasă cu aceste frumuseți și când am aflat ca aceste decorațiuni sunt parte din activitatea copiilor de grupa mică, pot doar să le felicit pe doamne pentru răbdare, îndemânare și inventivitate.

Iris are doar 2 ani si 9 luni. Învățământul are legătura cu dascălul, nu cu sistemul. Felicitări!!! PS: fetele merg la o grădiniță de stat.”, a povestit vedeta pe pagina de Instagram.